El increíble look boho de la reina Letizia que puedes imitar a bajo costo

La reina Letizia se presentó junto al rey en el Pleno de la Junta de la Real Academia, donde un total de 46 académicos resuelven aquellas cuestiones que conciernen a la RAE. Allí dio mucho de que hablar debido a su look boho que muchas querrán probar.

La reina Letizia lució un look boho que hizo presumir su inigualable belleza. (Fuente: Revista VANITY FAIR)

¿Cómo imitar el outfit de la reina Letizia?

Para descifrar cómo copiar este estilo de la reina Letizia tan llamativo, es fundamental que revises cada una de las prendas para encontrar cómo combinarlas de la mejor manera posible.

Para empezar, ella escogió una falda de cuero de Hugo Boss para desafiar las olas de frío de España. De esta forma, su figura queda entallada y definida, a la vez que le dio un aire de elegancia.

Tu puedes elegir una falda larga, preferentemente de color negro, que alcance hasta tus tobillos o un poco más arriba. ¡Un tip fundamental! Debes elegir un cinturón grueso a fin de estilizar aún más tu cintura.

Además, a la royal se la vio con una blusa satinada turquesa, un diseño de Carolina Herrera que demuestra ser uno de los favoritos de esta exitosa mujer. En este caso, es un diseño simple y apenas suelto, sin llegar a ser oversized.

Para combinar con tu prenda inferior, elige una camisa sencilla y clásica que no contenga patrones. Además, puedes optar por el color que más te guste. Para imitar el look boho siempre debes elegir tonalidades suaves que no sean demasiado llamativas.

Si es un ambiente frío, súmale un saco como hizo la reina. ¡Eso sí!, que el largo de la pollera no sobrepase al saco. En cambio, si estás en zonas cálidas opta por una pieza que no tenga mangas.

En el calzado puedes seguir el excelente ejemplo de doña Letizia, quien vistió unos tacones negros que dan un aire elegante y sencillo a todo el conjunto.

Para completar el atuendo, no pueden faltar unos buenos accesorios. Como la reina, viste aros grandes y llamativos que contengan gran variedad de colores, piedras y brillos. El estilo bohemio quedará plasmado en tu look con este tipo de joyas.



Incluso, puedes darle tu toque personal e incluir anillos o un pequeño collar a tono con tus pendientes.