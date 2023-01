La playa secreta e idílica de Brasil a la que se llega solo en lancha

Este sitio detenido en el tiempo, donde los automóviles no ingresan, es una maravilla que se encuentran al norte de Brasil, en Bahía. Para llegar hasta esta playa paradisíaca hay que trasladarse en canoa o lancha, esto la hace aún más atrapante.

Caraíva es una de las playas más hermosas de Brasil, se encuentra en una pequeña villa de pescadores, que lleva el mismo nombre, y es conocida como destino de turismo natural. La naturaleza es el principal atractivo de este pueblo donde la mayoría de los recorridos pueden hacerse a pie porque la circulación de autos dentro está prohibida.

Caraíva es una de las playas más paradisíacas de Brasil

La villa de Caraíva en Bahía, es un lugar increíble y huye de la estructura convencional de los principales puntos turísticos en la costa brasileña. Sus calles son de arena y no posee alumbrado público, junto a las maravillosos paisajes de sus playas, esto convierte al destino en un sitio mágico. En el lugar uno no encuentra restaurantes sofisticados, ni muchos sitios de ocio, pero junto a la playa o en la calle principal puede disfrutarse de pequeños bares y lugares donde se destacan los platos con mariscos en sus platos.



Praia de Caraíva, próxima a una playa de agua dulce en el río del mismo nombre, ofrece opciones de diversión en el agua que incluyen paseos en kayac, stand up paddle y paseo en canoa por los manglares.

Existen diversas playas en ese pueblo, además de Caraíva, los visitantes pueden relajarse y refrescarse en las cristalinas aguas con tonalidades verde esmeralda de Praia da Barra, Praia do Camarão, Praia do Satu, Praia da Corumbau, Quinta do Sol,