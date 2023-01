Estas playas de la Patagonia limitarán su acceso este verano a los turistas

La Patagonia argentina es una de las vedettes del verano este año. Miles de argentinos y turistas de otras partes del mundo, especialmente de Brasil, han optado por vacacionar en el Sur del país, tal es así que ciertos atractivos turísticos se han visto colapsados.

En las playas de los lagos de la cordillera neuquina debido a la gran cantidad de turistas que reciben diariamente, desde el Parque Nacional Lanín, decidieron aplicar restricciones para garantizar la seguridad y calidad de visita a quienes llegan a conocer las áreas protegidas.



Allí, la playa Yuco, conocida como "La Playa Turquesa" por el impactante color del agua, es una de las que tuvo que limitar el acceso de visitantes. "Ha tenido mucha promoción la playa Yuco, a 27 kilómetros del centro de San Martín de los Andes, en la que se estableció una capacidad de carga de 650 personas en la playa", aclaró la intendenta del Parque Nacional Lanín, Patricia Mansilla, según informó Télam. Los estacionamientos en Yuco tienen capacidad para 130 vehículos, cuando se completa el lugar un control de ruta en la salida de San Martín de los Andes informa a las personas sobre el espacio disponible.



Otras de las playas que en los últimos meses ha recibido una importante cantidad de turistas son las de Lago Hermoso. Por tal motivo, también allí se han aplicado restricciones. "Estamos estableciendo medidas en el área de Lago Hermoso", informó Mansilla y agregó que se trabaja para que las reglamentaciones "sean efectivas y, por otra parte, empáticas y amigables con el visitante".

La decisión no ha sido fácil. Pero, al ser un área protegida se tuvieron en cuenta cuestiones medioambientales, de seguridad del visitante y calidad de visita para tomar la drástica resolución que impactará en los turistas que este verano vacacionan en esta zona de Neuquén.



La intendenta además destaco la importancia de no dejar sus residuos en el área protegida, ya que no hay recolección en el parque. También pidió a los visitantes que no prendan fuego en lugares no habilitados y contó que "los brigadistas hacen recorridos por las zonas y, lamentablemente, encuentran muchos fuegos en lugares no habilitados".