Estados Unidos: los pasos para renovar el formulario de emisión de visa de más de un año

Muchos países del mundo piden documentación para poder ingresar, y en el caso de Estados Unidos los extranjeros que no tengan la visa no pueden ingresar al territorio. Por ello, quienes estén planeando un viaje a tierras norteamericanas es importante que chequeen si no está vencida o si deben actualizar el formulario.

Según las leyes de Estados Unidos, el tipo de visa que se coloca en el pasaporte de cada uno depende del fin del viaje y del pasajero. En el caso de los que vayan a pasar solamente unas vacaciones reciben la visa de turistas, aunque hay una lista en la página de la Embajada de Estados Unidos para saber cuáles son las categorías.

Por la pandemia a causa del Covid-19, entre otras cuestiones, se atrasaron los turnos para extender la visa y desde el Centro de Atención al Solicitante (CAS) de Visas de Estados Unidos en Buenos Aires, presentan una demora de casi un año. A las personas que se acercan al edificio se les da un papel con un turno y un formulario que deben actualizar.

"Actualmente tenemos una gran cantidad de casos de renovación de visas pendientes debido a la alta demanda. Estamos agregando nuevas citas para renovaciones de acuerdo a los recursos disponibles. Si usted cumple con los requisitos para renovar su visa a través del programa de exención de entrevista y no encuentra una cita disponible, por favor sea paciente", indican en el sitio web.

La visa de Estados Unidos tiene fecha de vencimiento.

¿Cómo actualizar el formulario?

Ingresar a "Aplicar a una visa de no inmigrante". Seleccionar el país y hacer clic en "Retrieve an Application". Ingresar el número de ID que figura debajo del código de barras y seleccionar "Retrieve Application". Completar la pregunta de seguridad, ingresar las 5 primeras letras del apellido, año de nacimiento y la respuesta a la pregunta secreta. Seleccionar "Retrieve Application". Si se debe modificar información por error en los datos, seleccionar la opción "Create a new application". Modificar los datos y continuar tal cual pide la página hasta llegar al final. Es importante no dejar campos vacíos. Una vez que se obtiene la hoja de confirmación, imprimir y verificar que haya cambiado el código de barras inicial.

Es importante, también, tener en cuenta que no es lo mismo renovar una visa que tramitar una por primera vez, motivo por el cual muchos viajeros completan mal el formulario y es uno de los causantes por el que también el CAS se encuentra con los turnos atrasados.

La embajada de Estados Unidos en Argentina se encuentra en Colombia 4300, Ciudad de Buenos Aires, y ante cualquier duda se puede ingresar a la sección de visas donde hay correos electrónicos para hacer consultas.