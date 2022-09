Por qué Diana de Gales fue considerada un icono pop

El legado de Diana de Gales, conocida popularmente como Lady Di, impactó profundamente en la familia real y en la sociedad británica, así como también en muchos países del mundo que la admiraron por su amabilidad y carisma. Su temprana muerte la convirtió en un icono de la cultura pop, lo cual sigue más vigente que nunca.

Pasó a ser una figura mediática a principios de los años 80 cuando se conoció su compromiso con el entonces príncipe Carlos, heredero al trono británico. Lady Di era la esposa perfecta para él: hija de nobles británicos, ya que su padre era conde, con una educación privilegiada, buenos modales, perfil bajo y a sus 18 años no tenía un historial amoroso.

Inicialmente se destacó por tu timidez, una de las características que más persuadieron a Carlos III para casarse con ella debido a que él, como futuro rey, quería destacarse en la familia. La boda real tuvo lugar el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo, la cual fue elegida porque tenía más asientos que la Abadía de Westminster.

Lady Di demostró que su timidez no era sinónimo de sumisión y que no iba a seguir estrictamente el protocolo de la Corona. En los votos tradicionales que se mencionan en el altar la novia debe decir que "amará, cuidará y obedecerá" a su cónyuge, pero la princesa de Gales no dijo que lo obedecería lo cual generó varios comentarios de preocupación dentro de la familia.

Lady Di junto a su ex esposo, el rey Carlos III. Fuente: People.

Lady Di: una royal rebelde que se convirtió en un mito

En 1986 los problemas de la pareja eran evidentes: Carlos III reanudó su relación con la reina consorte Camilla, quien siempre fue su gran amor, y Lady Di se dio cuenta que jamás lograría que la amara a ella. Por este motivo buscó el amor en brazos de otros hombres como su guardaespaldas, Barry Mannakee, y James Hewitt, instructor de equitación de la familia.

La princesa de Gales también buscó apoyó en la reina Isabel II para que la ayudara a salvar su matrimonio, pero la frialdad de la monarca hizo que la royal comience un camino independiente dentro de la Corona. Uno de los actos más rebeldes que tuvo para la época fue trabajar con pacientes con SIDA a quienes abrazaba y les daba la mano.

"El VIH no hace que sea peligroso conocer a las personas. Puedes estrecharles la mano y darles un abrazo. Dios sabe que lo necesitan. Además, puedes compartir sus hogares, sus lugares de trabajo, sus áreas de juego y sus juguetes", dijo públicamente. Isabel II no apoyó este tipo de trabajo de caridad y le sugirió que se involucrara en "algo más placentero" como un refugio de animales.

También se convirtió en una patrocinadora de HALO Trust, una organización que tiene como fin eliminar las minas terrestres dejadas por la guerra. En 1997 una gran cantidad de fotos de Diana de Gales recorrieron el mundo en el que se la ve caminando en un campo de minas con un casco balístico y un chaleco antibalas.

Las causas más importantes para Lady Di eran las humanitarias y tener contacto con las personas era fundamental en su trabajo. Una de las reglas más estrictas del protocolo de la Corona británica en ese momento era no tocar ni abrazar al público, pero ella las rompía de manera frecuente principalmente cuando había niños de por medio.

La princesa de Gales falleció en un accidente automovilístico en 1997 y luego de 25 años sigue siendo uno de los integrantes más populares de la Corona, además de influir en las generaciones más jóvenes de la realeza. Fue la mujer más fotografiada del mundo en los años 90 y Carlos III nunca pudo aceptar que su esposa haya sido más popular que el.

Se convirtió en un icono mundial principalmente por su gran compasión, sensibilidad y obras de caridad, mientras que el resto de los Windsor siempre pusieron distancia con la gente. Además, las mujeres sintieron mucha empatía y solidaridad con ella por su matrimonio desdichado, uno de los motivos por los que la reina consorte Camilla no tiene una gran popularidad.

¿Conocías todo este lado humanitario de Lady Di?