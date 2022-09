Revuelo: el motivo por el que Isabel II no fue incluida en el ‘In Memoriam’ de los Premios Emmy

Es imposible que la celebración de los Emmy no de qué hablar varios días después de la premiación. Y es que además de los galardones entregados y de la gran fiesta que suele generar para el mundo del espectáculo, también hubo muchos usuarios de las redes sociales que manifestaron su molestia porque en el momento de ‘In Memoriam’ no se tuvo en cuenta a la reciente fallecida Reina Isabel II. Ustedes, ¿están de acuerdo?

Las premiaciones 74° de los Emmy captaron la atención de miles de personas a nivel internacional. Cuando presentaron su ya conocida sección In Memoriam para recordar a personalidades que fallecieron este año, a algunos les sorprendió que no se incluyera a la Reina Isabel II, quien está siendo velada en Reino Unido. Fue el pasado 8 de septiembre cuando la familia real dio a conocer la fatal noticia y desde entonces se han hecho varias menciones de Isabel II en diarios, noticieros y más, pues fue una importante monarca durante 70 años.

A través de Twitter, algunos usuarios lanzaron sus críticas, señalando que es una falta de respeto que no se haya nombrado a la reina en el memorial del magno evento.

Wow so they’re just gonna leave Queen Elizabeth out of the Emmys In Memoriam? — Matt Goldich (@MattGoldich) September 13, 2022

“Vaya, ¿entonces van a dejar a la reina Isabel fuera de los Emmy In Memoriam?”, dijo un usuario. “No sé si estoy de acuerdo con el tuitero que dijo que la reina Isabel debería haber aparecido durante el segmento ‘In Memoriam’ de los #Emmys. Me refiero a que su cameo en Gilligan’s Island fue divertido y lo hizo ese año en SNL, pero en realidad nunca fue una estrella importante de la televisión”, dijo otro usuario de la red social.

Y es que la respuesta de por qué no fue incluida es porque el memorial está dedicado a personas del gremio artístico, de ahí que algunos hayan bromeado con que las apariciones que tuvo la monarca en la televisión no son suficientes. Aún así, algunos defendieron que debió tener una mención, ya que la serie The Crown que obtuvo 63 nominaciones, 21 victorias en las temporadas del drama real y premios tanto para Claire Foy como para Olivia Colman al retratar su vida. En contraparte, otros dijeron que esas razones no eran motivo para integrarla al memorial.

Premios Emmy 2022. La Reina Isabel II no fue incluida en el segmento In Memoriam.

“Me da vergüenza. Los espectadores están molestos porque los Emmy “desairaron” a la reina Isabel, dejándola fuera del segmento In Memoriam. No soy médico, ni siquiera interpreto a uno en la televisión, pero algunas personas tienen problemas graves. Llevaba la corona, no estaba en The Crown”, dijo la novelista Sim Carter en relación a quienes consideraron que la reina Isabel debía aparecer en el segmento de personalidades fallecidas.

La familia real anunció que la reina Isabel, que tenía 96 años, murió el 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, su residencia de verano en Escocia. El Rey Carlos III, de 73 años, asumió de inmediato su papel como Jefe de Estado, sin tener un solo día de luto. “La muerte de mi amada Madre, Su Majestad, la Reina, es un momento de la mayor tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia”, dijo el nuevo monarca.

Emmys In Memoriam Vin sculley ??uD83CuDF99

pic.twitter.com/UAXGDaMwFR — ?ï?ï? ?a?a?ï??a?? (@helenamaravilla) September 13, 2022

Algunos de los artistas que sí fueron homenajeados por su carrera en la entrega de premios fueron Betty White, James Caan, Gilbert Gottfried, Ray Liotta, Sidney Poiter y Anne Heche, mientras que John Legend interpretaba “Pieces”. Supuestamente, habría faltado la cantante y actriz Olivia Newton John.

En esta edición, el cómico de Saturday Night Live”, Kenan Thompson, fue el anfitrión de la gala que se realizó en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. En una de las categorías más reñidas de la noche, el actor Lee-jung-jae de Squid Game (El juego del calamar) ganó como mejor actor en una serie dramática contra Brian Cox y marcó el segundo galardón para la ficción que fue un verdadero fenómeno en Netflix.