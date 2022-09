Los arrepentimientos de Madonna: “si no hubiera sido la ‘Reina del Pop’, habría sido maestra”

Una de las preguntas constantes que nos hacemos todos es “Y si hubiera hecho esto...”, “y si hubiera aceptado...”, “y si...”. Podemos arrepentirnos pero lo que sucedió ya está hecho y eso sirvió para crecer y aprender a lo largo del camino. La Reina del Pop, Madonna, no está exenta de los cuestionamientos existenciales y, a lo largo de su vida, puede mencionar varias cosas de las que se arrepiente o le hubiera gustado hacer si no se convertía en la cantante que es hoy a nivel mundial.

Madonna admitió que se arrepiente de sus dos matrimonios, pero encontró consuelo en un nuevo “gusto culposo”. Cuando se le preguntó qué decisión en su vida “no fue la mejor idea”, la cantante de Material Girl, de 64 años, bromeó: “Casarse. ¡Ambas veces!". Madonna estuvo casada con Sean Penn de 1985 a 1989 y con Guy Ritchie de 2000 a 2008. La intérprete de Express Yourself comparte a su hija Lourdes, de 25 años, con Carlos León y a su hijo Rocco, de 22, con Ritchie. Además, adoptó a los niños Mercy y David, ambos de 16 años, y a las gemelas Estere y Stelle, de 10.

Madonna se arrepiente de haberse casado dos veces.

Si bien está constantemente rodeada de su familia, Madonna admitió que el sexo no solo es su placer culposo favorito, sino también su actual "obsesión". Además, durante la dinámica de preguntas y respuestas, compartió que si no se hubiera convertido en la Reina del Pop, habría elegido ser maestra.

Esta no es la primera vez que Madonna comparte algunos de sus mayores arrepentimientos. Aunque prácticamente la hemos visto hacer de todo, hace unos meses la cantante reveló que dejó pasar dos grandes oportunidades en su vida que probablemente hubieran llevado su carrera como actriz a la cima. Durante su participación en el programa The Tonight Show With Jimmy Fallon aceptó jugar mitos y realidades. Jimmy le preguntó: "¿Te arrepientes de haber rechazado un papel como stripper en la cinta Showgirls?”. De inmediato, la intérprete contestó "¡No!".

Al mencionar a Catwoman, el papel interpretado por Michelle Pfeiffer en la cinta Batman Returns, de Tim Burton de 1992 y que fue ofrecido primero a la Reina del Pop, Madonna comentó: "Vi las dos películas y lamento haber rechazado Catwoman. Simplemente fue feroz", admitió Madonna ante la mirada atónita de Fallon.

Madonna rechazó ser Catwoman en la película de Tim Burton.

Por si fuera poco, la intérprete de Material Girl, recordó otro de sus grandes arrepentimientos laborales. "También rechacé el papel en The Matrix. ¿Lo puedes creer? ¡Me quería matar!". Por supuesto que se refería al personaje Trinity, que fue interpretado por la actriz Carrie-Anne Moss.