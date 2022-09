Por qué dicen que el rey Carlos III es el príncipe mimado

El rey Carlos III, de 74 años, se convirtió en el monarca más longevo en subir al trono británico. Si bien siempre fue el hijo más famoso de la reina Isabel II, ya que desde pequeño se supo que iba a ser el próximo heredero de la Corona, ahora lo es todavía más gracias por detalles se conocieron de su vida privada: por todas sus exigencias, hace muchos años el personal del palacio lo apodó el "príncipe mimado".

Todos los integrantes de la realeza viven como auténticos reyes, aunque no lo fueron, y una de las personas que se dio grandes lujos fue el rey Carlos III. El documental "Serving the Royals: Inside the Firm", realizado por Amazon Prime en 2015, reveló que durante todos sus años como príncipe de Gales pidió cosas insólitas como plancharle los cordones de los zapatos o ponerle pasta de dientes a su cepillo.





"Su pijama se plancha todas las mañanas, los cordones de sus zapatos se planchan con una plancha, el tapón de la bañera tiene que estar en una determinada posición y la temperatura del agua tiene que estar sólo tibia, en una bañera llena sólo hasta la mitad", contó Paul Burrell, quien fue mayordomo de la reina Isabel II y la princesa Diana.

Una vez que está listo, baja a tomar un desayuno estrictamente saludable y, en este sentido, el chef Graham Newbould dijo: "Toma pan casero, un bol de fruta fresca y jugos de frutas. Dondequiera que el príncipe se traslade por el mundo, la caja de desayuno va con él. Tiene seis tipos diferentes de miel, algunos mueslis especiales, su fruta seca y cualquier cosa un poco especial con la que sea un poco exigente".

Pero los detalles de la comida no terminan ahí, sino que además el queso y las tostadas se deben calentar a cierta temperatura. Y cada vez que va a pasar un fin de semana a la casa de sus amigos o de algún integrante de su familia pide llevar una caja con su desayuno, ropa de cama e incluso muebles para sentirse más cómodo.

El rey Carlos III con su esposa, la reina consorte Camilla. Fuente: Instagram @theroyalfamily.

Todo esto hizo que el personal lo apodara el "príncipe mimado" y ahora estos detalles de su vida están en la mirada pública por haberse convertido en rey. Hace pocos días tuvo que firmar un libro de visita en el castillo de Hillsborough, donde se le explotó el bolígrafo en la mano y exclamó "¡No puedo soportar esta maldita cosa!".

Sin embargo, el rey Carlos III fue defendido por muchos seguidores de la realeza al argumentar que hace ya una semana encabeza todos los actos fúnebres de su madre y podría estar cansado, teniendo en cuenta su edad. Al monarca todavía le quedan largos años en el trono así que habrá que esperar un poco de tiempo para conocer qué imagen tendrá su reinado.



¿Estabas al tanto de estas particularidades del nuevo rey Carlos III?