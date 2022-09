La actitud del príncipe William hacia Kate Middleton que levantó cientos de críticas

La última vez que se los vieron juntos a los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, con los duques de Sussex, Meghan Makle y el príncipe Harry, fue en 9 de marzo de 2020, poco tiempo antes de que éstos últimos abandonaran sus funciones reales. Con motivo de la muerte de Isabel II, los hermanos volvieron a mostrarse unidos, pero no pudieron evitar una fuerte comparación.

Cuando se conoció el deceso de la monarca los seguidores de la realeza esperaron con ansias que los Windsor aparecieran en escena, principalmente los hijos del rey Carlos III. Al día siguiente, el príncipe William debía caminar por el Long Walk de Windsor para saludar a la gente y agradecer las muestras de afecto, pero no quiso hacerlo solo: llamó a su hermano para que lo acompañara como símbolo de paz.

"El príncipe de Gales invitó al duque y a la duquesa a unirse a él y a la princesa de Gales. El príncipe de Gales pensó que era una importante muestra de unidad, en un increíble difícil tiempo para la familia", informó el vocero de los príncipes de Gales, quienes hasta hace unos días eran conocidos como duques de Cambridge.

Ambas parejas bajaron del mismo auto vestidos de luto y los gestos de los príncipes para con sus esposas llamó la atención de todos los espectadores. Los duques de Sussex, casados hace 7 años, se mostraron todo el tiempo tomados de la mano y abrazados, y cuando debían irse el príncipe Harry se acercó al auto para cerrarle la puerta a Meghan Markle en un gesto de caballerosidad.

Los hermanos junto a sus esposas en el balcón del palacio de Buckingham. Fuente: People.

Por su lado, los príncipes de Gales demostraron una actitud completamente opuesta: nunca se tomaron de la mano, llegaron a caminar a varios metros de distancia y no hubo contacto físico. El príncipe William fue criticado por este gesto frío, pero cabe recordar que el protocolo indica que la familia real no puede hacer demostraciones de afecto en público, en tanto Harry ya no forma parte de la monarquía.

Otros aseguran que el comportamiento entre Kate Middleton y el príncipe William se debe a que simplemente llevan 17 años en pareja y es común después de estar tanto tiempo juntos. Además, los futuros reyes asisten a muchos eventos diariamente por lo que suben y bajan de autos constantemente, y ya se generó una dinámica independiente.



