Las declaraciones de Meghan Markle que no cayeron bien en la realeza británica

Las explosivas revelaciones que hizo Meghan Markle sobre la Corona británica durante la entrevista con Oprah Winfrey generaron un antes y un después en la relación de los Sussex con el resto de los Windsor. Ahora, la ex actriz volvió a apuntar contra ellos y crece cada vez más la mala relación.

En marzo del 2021, Meghan Markle contó públicamente todos los motivos que la llevaron a abandonar el Reino Unido e instalarse en Estados Unidos. Uno de ellos fue el racismo: dentro de la familia real comenzaron a hablar del color de piel que tendrían sus futuros hijos, un comentarios que habría empezado Camilla de Cornualles.

Meghan Markle aún no quiere perdonar a la familia real. Fuente: Instagram @thecut. 140 KB View full-size Download

"En su momento, fue raro, me quedé un poco impactado", agregó el príncipe Harry y explicó que la conversación se dio al principio de su relación. En este sentido, también se sintieron decepcionados de que los Windsor no se esforzaran en frenar los comentarios discriminativos de los medios británicos por la descendencia afroamericana de Meghan Markle.

Otra de las cuestiones que resaltó la estadounidense es que ningún familiar de la realeza se acercó a ella para ayudarla a nutrirse de la cultura británica y que muchas cosas las tuvo que aprender buscando en Google. "Simplemente ya no quería seguir viva (...) Fue constante, real y aterrador", reveló al indicar que tuvo pensamientos suicidas.

Las nuevas declaraciones de Meghan Markle

Hace pocos días salió el nuevo número de la revista de "The Cut" que tiene como protagonista a Meghan Markle y volvió a hablar de la familia de su marido. "Se necesita mucho esfuerzo para perdonar. Realmente hice un esfuerzo, sobre todo sabiendo que puedo decir cualquier cosa", afirmó, pero de todos modos cree que perdonar "es necesario".



La ex actriz aún no se siente preparada para sentarse a hablar junto a ellos y cree que de parte de los Windsor tampoco hay interés de hacerlo. Cabe destacar que el príncipe William fue uno de los que salió a hablar en medio de la polémica para aclarar que "no son una familia racista" y estuvo meses sin hablar con su hermano.

Hoy, los príncipes William y Harry siguen distanciados y no se cree que haya una reconciliación en el corto plazo. Sin embargo, sí se acercaron a la reina Isabel II quien los recibió de muy buena manera en el palacio e incluso conoció a Lilibet, la segunda hija de la pareja cuyo nombre es un honor a la monarca.



¿Qué opinas sobre la realeza británica y su posición sobre Meghan Markle?