Cómo es la relación de Meghan Markle con la reina Letizia

Meghan Markle tuvo un breve paso por la Corona británica en el que demostró tener una personalidad independiente y fuerte, una de las cuestiones que la llevaron a abandonar el Reino Unido junto al príncipe Harry. Algunas de sus actitudes le hicieron recordar a muchos a una joven Letizia de España quien también tiene un carácter decidido.

Ni la Letizia ni Meghan Markle se cruzaron en eventos públicos y se cree que tampoco se conocen físicamente, por lo cual su relación es nula. La reina Letizia sí frecuentó en muchas oportunidades a Kate Middleton y el príncipe William, por ser los futuros herederos al trono, y compartió muchos actos con el príncipe Carlos como futuro rey.

Meghan Markle no tuvo esa posibilidad, además que estuvo poco tiempo dentro de la realeza. Se casó con el príncipe Harry en 2018 y luego de dos años de actividades decidieron abandonar la familia real por la discriminación y malos tratos que recibió la ex actriz, hasta que finalmente en el 2021 se hizo público que no volverían a ejercer funciones reales.

¿Qué tienen en común Meghan Markle y la reina Letizia?

El motivo por el que muchos comparan a Meghan Markle y la reina Letizia tiene que ver con su fuerte carácter, que nunca les va a permitir ser opacadas por sus respectivos maridos. Muchos años atrás, cuando Letizia y Felipe eran los príncipes de Asturias, protagonizaron un video que recorrió todo el mundo, una actitud que repitió la Duquesa de Sussex.

Felipe y Letizia se comprometieron en 2003 y ambos hicieron una entrevista para varios medios, en la cual la ex periodista lució un impecable traje blanco de Giorgio Armani. Ella comenzó a explicar lo importante que sería continuar con el papel de su suegra, Sofía de Grecia, y cuando Felipe la quiso interrumpir ella le dijo "déjame terminar".

La entrevista en la que Letizia frenó a Felipe. Fuente: YouTube Fernanda Morgado.

Si bien los periodistas se rieron, incluso su prometido, seguramente Letizia de España recibió lecciones de cómo mostrarse en público y cuál es su rol dentro de la monarquía. Este gesto espontáneo la persiguió durante mucho tiempo y le valió que todos hablaran de su fuerte personalidad.

Lo mismo ocurrió con Meghan Markle durante la entrevista que dio junto al príncipe Harry en marzo del 2021 a Oprah Winfrey. La Duquesa de Sussex se comparó con "La Sirenita", la película de Disney cuya protagonista pierde la voz e hizo un paralelismo sobre su vida al explicar que le pasó lo mismo cuando ingresó a la Corona británica.

En este sentido comenzó a relatar que a muchas mujeres de la realeza británica las ayudaron para tener un buen rol dentro de la monarquía, pero a ella nadie se le acercó, incluso tuvo que buscar muchas cosas en Google. En un momento, el príncipe Harry quiso intervenir y ella lo frenó con la mano en la pierna y un "sorry", y siguió con su epxlicación sin darle la posibilidad a su esposo de opinar.





¿Qué opinas del carácter de ambas royals?