El discurso por el que la prensa británica destrozó a Meghan Markle

El pasado 7 de septiembre Meghan Markle y el príncipe Harry asistieron a la cumbre de la ONG One Young World, en Manchester, para dar un discurso centrado en las actividades del espacio. La ex actriz deslumbró con un traje rojo, pero también fue muy criticada por su discurso "egocéntrico" al mencionar la palabra "yo" más de 50 veces en 7 minutos.

Desde la entrevista con Oprah Winfrey que los Duques de Sussex no hablaban en público, por lo que fue todo un acontecimiento cuando se conoció que fueron convocados al evento. La designada para pararse en medio del escenario fue Meghan Markle, quien leyó unas líneas que preparó y se trató del primer discurso que dio en Reino Unido desde que abandonó la realeza.

Sin embargo, las repercusiones no fueron como ella esperaba y muchos medios británicos destacaron la cantidad de veces que dijo "me", es decir, "yo" en inglés. "Ustedes son los encargados de conducir los cambios necesarios alrededor del orbe en este preciso momento y, por eso, yo me siento muy agradecida de estar en su compañía", comenzó la estadounidense.

Y siguió: "(...) Y ahora miro alrededor y pienso: ¿Cómo llegué yo hasta aquí?'. ¿Alguno de ustedes ya tuvieron ese momento 'pellizcadme, ¿Cómo llegué yo hasta aquí?’ Recuerdo una cena en la que había como 20 o 30 consejeros y yo estaba ahí. Yo era la chica de ‘Suits’ y estaba rodeada de líderes mundiales".

Meghan Markle dijo en total 56 veces "yo" en un periodo de 7 minutos frente a cientos de personas que pertenecen a esta organización. Cabe recordar que One Young World, fundada en 2010 con sede en Londres, reúne a jóvenes líderes de todo el mundo para desarrollar soluciones a los problemas más apremiantes de la sociedad.

El conjunto de Meghan Markle es de la firma Another Tomorrow. Fuente: People.

"Yo estaba tan desbordada por la experiencia, que incluso creo que guardé ese papel en el que decía mi nombre solo como prueba de que yo estaba ahí y que yo sí pertenecía ahí. Porque antes no estaba segura de si yo pertenecía... Yo estaba tan nerviosa. Yo dudaba de mi misma, me preguntaba si era lo suficientemente buena para estar ahí", fue otro de los párrafos que leyó.

Los medios británicos calificaron este discurso como "egocéntrico" y "absurdo", y consideraron que fue totalmente inapropiado. Ingrid Seward, editora en jefe de Majesty Magazine, expresó: "No creo que los 2.000 jóvenes congregados allí entendieran una palabra de lo que decía. No tenía sentido. Se trataba de ella y se relacionaba todo con ella misma. (...) Era solo 'yo, yo, yo' y alabanzas a sí misma".

A pesar de estas críticas, Meghan Markle fue muy elogiada por el look rojo que llevó para la cumbre de la firma sostenible Another Tomorrow. Se trató de una blusa manga larga con lazo en el cuello ($450 dólares) y un pantalón tipo sastrero haciendo juego ($590 dólares), ambos disponibles en varios colores.



¿Crees que Meghan Markle ha sido criticada injustamente?