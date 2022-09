Meghan Markle tiene amigas famosas y te contamos quiénes son

Meghan Markle cosechó grandes amistades en su paso por Hollywood, quienes la acompañaron en todos los malos momentos que vivió durante su estadía con la familia real británica. Si bien hoy está lejos de la industria cinematográfica aún mantiene estos vínculos y todos ellos fueron invitados a su boda real con el príncipe Harry en Londres.

Desde que comenzaron sus problemas con la Corona británica, Meghan Markle se apoyó en sus amigos y ellos incluso la defendieron públicamente. Durante unos años estuvo físicamente alejada de ellos por tener que mudarse al Reino Unido, pero cuando volvió a Estados Unidos en el 2020 volvió a frecuentarlos tal como hacía antes.

Serena Williams

Una de las amigas más íntimas de Meghan Markle es la tenista Serena Williams, a quien la ex actriz siempre iba a verla en sus partidos. Si bien sus rubros son completamente distintos, ambas coincidieron en un evento benéfico en 2014 y la conexión fue instantánea, desde ese entonces nunca más se separaron.



"Meghan Markle, mi desinteresada amiga, vive su vida con empatía y compasión. Ella me enseña cada día lo que significa ser verdaderamente noble. Sus palabras ilustran el dolor y la crueldad que está experimentando", escribió Serena Williams en las redes sociales cuando todos los medios británicos apuntaban contra la Duquesa de Sussex.

Y agregó: "Conozco de primera mano el sexismo y el racismo que las instituciones y los medios de comunicación usan para vilipendiar a las mujeres y a la gente de color, para minimizarnos, hundirnos y demonizarnos. Quiero que la hija de Meghan, mi hija y tu hija vivan en una sociedad regida por el respeto".



Janina Gavankar

Meghan Markle y Janina Gavankar, una actriz famosa por sus trabajos en "Grey's Anatomy" y "Crónicas Vampíricas", se conocieron hace 17 años, mucho antes que la Duquesa saltara al plano internacional. Gavankar describió a su amiga como "buena, fuerte y abierta", y reveló que se sintió "aliviada" cuando Markle pudo expresarse con Oprah Winfrey.

Jessica Mulroney

La estilista no es muy famosa a nivel internacional, pero sí reconocida en Estados Unidos por trabajar con muchos famosos incluida Meghan Markle. Se conocieron durante el rodaje de la serie "Suits", donde la ex actriz interpretó a Rachel Zane, y aunque su amistad no sea mediática, son muy íntimas hasta el día de hoy.

Daniel Martin

El famoso maquillador la conoció durante su etapa como actriz y fue quien también la maquilló para el día de su boda. Daniel Martin la acompañó en todo momento y es una de las personas que más la conocen, ya que pasaron mucho tiempo en los camarines y se conectaron desde un plano muy profundo.

"Porque ella no es egocéntrica, la gente ve luz en ella. Porque no se jacta de sí misma, se convierte en un ejemplo brillante. Porque no se glorifica a ella misma, se convierte en una persona con valores. Porque no quiere nada del mundo, el mundo no puede vencerla", dijo el maquillador antes de la entrevista que dieron los Sussex a Oprah Winfrey.

Daniel Martin es un exitoso maquillador de estrellas de Hollywood. Fuente: Instagram @danielamartin.

Patrick J. Adams

Meghan Markle y Patrick J. Adams se conocieron en "Suits", donde ambos protagonizaron una de las historias de amor de la serie. Este vínculo ficticio se convirtió en una sólida amistad que traspasó las pantallas y si bien la mudanza de la Duquesa a Londres hizo que perdieran un poco el contacto, el actor fue invitado a la boda real y se tienen un gran cariño.

"Encuentra a alguien más a quien amonestar, reprender y atormentar. Mi amiga Meghan está fuera de tu liga", escribió Adams en sus redes sociales cuando se generó una discusión sobre la discriminación de la familia real. Hoy ambos tienen más contacto ya que ambos residen en Los Ángeles, California.





