El motivo por el que Felipe VI de España decidió rebajar su sueldo

Felipe VI de España fue proclamado rey el 19 de junio de 2014 ante las Cortes Generales en el Palacio de las Cortes, en sesión conjunta y extraordinaria del Congreso de los Diputados y el Senado. A partir de entonces, se tomaron una serie de medidas para garantizar la continuidad de la Corona.

"Una monarquía renovada para un tiempo nuevo, en un mundo cambiante y una sociedad en plena transformación", dijo Felipe VI en su discurso cuando asumió al trono. Tanto él como su esposa, Doña Letizia, sabían que la Casa Real debía cambiar si quería seguir teniendo popularidad y una de las decisiones que tomaron fue dejar de derrochar lujos.



La economía de España no atraviesa su mejor momento y demostrar poder o dinero no está bien visto. La reina Letizia se volvió muy popular por reciclar sus outfits, como una manera de demostrar que se puede hacer looks originales solamente cambiando los accesorios, y además se hizo fanática de marcas low cost como Zara y H&M que están al alcance de todos.

Por su lado, Felipe VI decidió bajarse un 20% de su salario como rey: su padre, Juan Carlos I, cobraba $292.650 euros por año y él cobra ahora $234.120 euros también por año. Cabe destacar que este dinero sale de las arcas del Estado español, motivo por el que el monarca decidió que se ahorraran una parte del dinero para invertir en otras cosas.

En sus años como reina consorte, Sofía de Grecia cobraba un salario anual de $131.793 euros y su sucesora, Letizia de España cobra $128.808 euros. Para bajarse un 20%, lo que primero hizo Felipe VI fue evaluar cuánto cobran los otros reyes de Europa como también el salario que percibían sus antecesores.

Felipe y Letizia asumieron como reyes en 2014. Fuente: Twitter @CasaReal.

Además, Felipe VI le quitó el salario a sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, ya que hace tiempo que no cumplen funciones reales. Cristina se retiró de la Corona en 2011, mientras que Elena sí representa en ocasiones a la Casa de Borbón pero a partir de ahora si quiere participar de eventos deberá hacerlo gratuitamente.

Finalmente, la princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas de Felipe y Letizia, no reciben ningún tipo de compensación económica pese a acompañar a sus padres en algunos actos. Las adolescentes aún están centradas en finalizar sus estudios secundarios y se hablará de su dinero una vez que cumplan los 18 años.



¿Qué te pareció la actitud del rey Felipe VI de España?