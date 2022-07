Cómo sigue la complicada relación entre los príncipes William y Harry

Desde que Meghan Markle llegó a la familia real, la relación entre los príncipes William y Harry se deterioró completamente. Ya son cuatro años que los hermanos tienen muchos problemas entre ellos, algo que aumentó el día que los Duques de Sussex dieron la entrevista con Oprah Winfrey en la que apuntaron contra la Corona británica.

En abril del 2020, el príncipe Harry renunció al tratamiento de alteza real y dejó de recibir apoyo económico de parte de su familia, hasta que en el 2021 anunció que no volverían a ejercer funciones reales. Fue ese mismo año que la pareja de Sussex reveló todos los secretos de los Windsor con la conductora más exitosa de Estados Unidos.

El príncipe Harry y el príncipe William cuando eran jóvenes. Fuente: YouTube Harper's Bazar.

"No quería vivir más. Era un pensamiento constante, claro y aterrador” a la vez que no quería contárselo a su marido “por qué sé cuántas pérdidas ha sufrido, pero sabía que, si no lo decía, lo haría. Pensaba que sería lo mejor para todos", reveló Meghan Markle.

Mientras que Harry de Sussex agregó: "Yo estaba atrapado dentro del sistema, como lo está el resto de mi familia, no veía una salida. Luego conocí a Meg y nuestros mundos conectaron de manera asombrosa (...) A mí hermano lo quiero, hemos pasado un infierno juntos, pero estamos en caminos diferentes".

La mala relación entre el príncipe William y el príncipe Harry

La revista Us Weekly habló con fuertes cercanos a los príncipes y revelaron que los hermanos "tocaron fondo" y están lejos de llevarse bien. El quiebre definitivo efectivamente fue la entrevista con Oprah Winfrey y expresaron que William "ya no sabe quién es su hermano y la confianza entre ellos es tensa".

“Nunca se recuperarán del daño que se ha hecho”, aseguraron y agregaron que para el Duque de Cambridge fue una completa sorpresa cuando su hermano renunció a la Corona. A esto se le suma que Harry está próximo a escribir sus memorias y William está haciendo todo lo posible para que deje de revelar detalles de la familia.

En el último tiempo se vio pocas veces a los hermanos juntos, como en el funeral de Felipe de Edimburgo, en abril de 2021, cuando viajó solo sin su esposa y se lo vio animadamente hablando con su hermano y su cuñada, Kate Middleton. Otra ocasión fue cuando inauguraron la estatua de Lady Di tres meses más tarde.

Las fuentes anónimas aseguran que al día de hoy, William aún "ama a su hermano" y explicaron: "Él es su propia carne y sangre y ese afecto subyacente nunca desaparecerá. William no es de los que guardan rencor, pero lo que está bien está bien. Será cortés hasta cierto punto, pero no volverá a jugar a las familias felices con ellos ni pretenderá que todo está bien cuando es todo lo contrario".



