Así fue la primera cita de Meghan Markle y el príncipe Harry

El amor entre el príncipe Harry y Meghan Markle nació rápidamente, y al poco tiempo de conocerse sabían que estaban hechos el uno para el otro. Llevan cuatro años de matrimonio, y dos hijos en común, y si bien no fue todo felicidad para la pareja hoy se encuentran más unidos que nunca viviendo en California, Estados Unidos.

Su historia comenzó en julio de 2016 cuando un amigo en común organizó una cita a ciegas entre ambos y lo único que le preguntó Meghan Markle era si la persona en cuestión era "amable". Finalmente se encontraron en un bar y el flechazo fue mutuo, al punto que cuando terminó la noche acordaron volver a verse al día siguiente.

"Todo fue muy rápido", contó posteriormente la ex actriz, quien en ese entonces formaba parte del elenco de la serie "Suits". La gran conexión que tuvieron surgió, entre otras cosas, en que compartían las mismas ganas de cambiar el mundo y a partir de ese día nunca pasaron más de dos semanas sin verse.

No importaba que uno viviera en Inglaterra y el otro en Canadá, se fueron turnando para tomarse aviones y pasar tiempo juntos. "Las estrellas parecían alineadas. Todo fue simplemente perfecto", expresó en una entrevista el príncipe Harry quien no tardó en enamorarse por completo.

Meghan Markle y el príncipe Harry: noviazgo y casamiento

Un mes más tarde hicieron un viaje especial a Botsuana, un país al norte de África, donde estuvieron cinco días y fueron sus primeras vacaciones juntos. La prensa comenzó a lanzar rumores de la relación, muchas veces en tono despectivo hacia Meghan Markle, y para calmar la situación el palacio de Kensington lo confirmó en un comunicado y pidió respeto.

“Su novia, Meghan Markle, ha sido objeto de una ola de abusos y acoso. Algunos de ellos públicos (...) No está bien que en los pocos meses de relación con ella, la señorita Markle deba ser objeto de esta tormenta mediática", indicaron, sobre la preocupación del príncipe Harry y la decepción que sentía de no poder protegerla.

Meghan Markle y el príncipe Harry en Johannesburgo. Fuente: Instagram @sussexroyal.

Más tarde se los vio juntos en un casamiento en Jamaica y el hijo menor de Lady Di la invitó al Hipódromo de Ascot, la antesala del palacio de Buckingham, donde todos presentan a sus parejas. "No ha cambiado nada en mí. Soy la misma persona, mi relación no me define", aseguró la estadounidense.

Fue en octubre de 2017 cuando Meghan Markle conoció a la líder de los Windsor, la reina Isabel II, y al poco tiempo anunciaron su compromiso. La boda se realizó el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge en Windsor, Inglaterra, y recibieron el título de Duques de Sussex, el cual abandonaron cuando renunciaron a la Corona en el 2020.



¿Conocías las historia del príncipe Harry y Meghan Markle?