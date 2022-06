El accidente del príncipe William que le dejó una cicatriz

El príncipe William nació en una familia privilegiada no solamente por la gran cantidad de dinero que tiene sino por su estatus social. Los Windsor son la dinastía monárquica más popular de todo el mundo, quienes además de tener funciones reales también aprovechan el tiempo libre para practicar deportes o asistir a eventos de la alta sociedad.

La reina Isabel II tiene pasión por los caballos, algo que le heredó a todos sus descendientes y por ellos todos son fanáticos de los deportes ecuestres. Los encuentros de fin de semana en el Hipódromo de Ascot son típicos de la Familia Real y un lugar para socializar con amigos, presentar parejas y distraerse de los deberes cotidianos.



Pero además del polo, la equitación y la carrera de caballos, los Windsor se interesan por otros deportes como el golf, una actividad asociada a la clase alta. Fue en Escocia, puntualmente en 1744, cuando se fundó la primera asociación de golfistas y en 1745, también en Gran Bretaña, se creó la primera reglamentación.

Por lo tanto, la Corona británica tiene desde hace muchísimos años una afinidad con el deporte y sus antepasadas también lo practicaban cotidianamente. Si bien el golf no es para nada peligroso y es muy difícil lesionarse, el príncipe William tuvo una mala experiencia lo que le generó una cicatriz en la frente de por vida.

¿Cómo se lesionó el príncipe William?

El futuro heredero al trono practica golf desde muy pequeño y su madre, Diana de Gales, lo acompañaba a las prácticas. A los 13 años tuvo un pequeño accidente que le dejó una "cicatriz de Harry Potter" cómo se refirieron los medios de comunicación y en 2009, a los 27 años, habló por primera vez de lo que ocurrió.

El príncipe William cumplió 40 años. Fuente: Instagram @dukeandduchessofcambridge.

"Estábamos jugando en un campo y lo siguiente que supe fue que un hierro siete salió de la nada y me golpeó la cabeza", explicó. El príncipe William se encontraba en ese entonces con un amigo, de quien no dio el nombre, y con los años la cicatriz fue mejorando, incluso a veces pasa desapercibida si no se mira en detalle.

Pese a cualquier marca que tenga en el rostro, el royal es considerado uno de los hombres más sensuales del mundo. En el 2021, la revista People lo nombró "El hombre calvo más atractivo del mundo", una lista que también integran el actor Dwayne "La Roca" Johnson, el cantante Pitbull y el ex deportista Mike Tyson.

