Por qué los miembros de la realeza no pueden sacarse sus abrigos en público

Uno de los looks más utilizados por las integrantes de la realeza son los abrigos estilo vestido y una de las grandes pioneras de este estilo es Kate Middleton. Quienes elijan esta opción para un evento público tienen que tener en cuenta que no se lo pueden quitar hasta llegar al palacio o con autorización de la reina Isabel II.

Muchas reglas de la Corona británica se crearon en tiempos de antaño y cada monarca se basó en este protocolo para hacer y deshacer algunas cuestiones. Por ejemplo, a la reina Isabel II no le gusta que las mujeres de su familia se quiten el abrigo en público al considerarlo "inapropiado", motivo por el que lo prohibió.

El libro "The Royal Encyclopedia: Authorised Book of the Royal Family" habla sobre la intimidad de la Familia Real, revela información que pocos conocen relacionadas al protocolo, ceremonias, funciones, residencias y más. En sus páginas cuentan el dato del abrigo y explican que al quitárselo podrían mostrar los hombros o el escote, algo que la monarca está en contra.

Kate Middleton y un abrigo rojo en Cardiff. Fuente: Instagram @dukeandduchessofcambridge.

"Esto se debe a que se considera indecoroso que se vea a una dama de la casa real quitándose un abrigo, moviéndose nerviosamente y dejando su abrigo en público. Entonces una vez que está puesto, tiene que permanecer puesto todo el tiempo. Esto, por supuesto, es aún más presión para los estilistas, ya que deben asegurarse de que el abrigo sea perfecto y no demasiado pesado", explicó la experta en moda Miranda Holder.

Incluso, una de las reglas más estrictas del protocolo es no utilizar vestidos que enseñan los hombros, aunque sí se pueden usar looks con tiras finas. El escote revelador está completamente prohibido y Lady Di sabía manejar la situación de manera perfecta: cada vez que bajaba de un auto se tapaba el pecho con las manos.

De la única manera que las royals se pueden quitar el abrigo es pidiendo permiso y asegurándose que tienen un vestido poco revelador debajo. Al ser una futura reina consorte, Kate Middleton tiene pocas libertades en cuanto a su vestimenta y para no contradecir a Isabel II sigue está regla al pie de la letra.

Distinto fue el caso de Meghan Markle, quien tuvo un breve paso por la monarquía, y rompió muchas veces el protocolo. En el desfile de Tropping the Colour de 2018, la actriz estadounidense lució un diseño de Carolina Herrera con los hombros al descubierto y si bien no fue la mejor opción, lo cierto es que es muy poco probable que llegue al trono como reina consorte.



¿Te imaginarías respetar el protocolo de la familia real del Reino Unido?