Todo sobre la mudanza de Kate Middleton y el príncipe William al castillo de Windsor

Kate Middleton y el príncipe William se conocieron durante sus estudios en la Universidad de Saint Andrews y luego de varios años de noviazgo, se casaron en 2011 y ya tuvieron tres hijos: George, Charlotte y Louis. Desde que hicieron sus votos matrimoniales, la pareja reside en el palacio de Kensington, pero ahora se conoció que se mudarán con la reina Isabel II al castillo de Windsor.

El palacio de Kensington está ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra, y fue construido hace 320 años. El edificio es muy especial en la Corona británica por su historia, por ejemplo, allí nació y se crió la reina Victoria, cuyo reinado es el segundo más largo de la historia de Reino Unido por detrás de Isabel II.

Cabe destacar que en los palacios no viven solamente los reyes o los príncipes, sino que funcionan como departamentos. En Kensington se alojan varios miembros de la realeza británica como los Duques de Kent; los Duques de Gloucester; también vivió la princesa Margarita hasta su muerte en el 2002; y desde 2011 los Duques de Cambridge habitan el apartamento 1A.

En el palacio de Kensington nació la reina Victoria. Fuente: Wikipedia.

Además, la reina Isabel II les dio como regaló de casamiento la propiedad de Anmer Hall, una casa de la arquitectura georgiana en el pueblo de Anmer en Norfolk. Fue construida en el siglo XVIII y está a casi dos horas de Londres, por lo que es perfecta para tomarse unos días de descanso y relajarse junto a sus hijos.

Los Cambridge se mudan al castillo de Windsor

La noticia ya estaba sonando hacía rato y ahora se confirmó: Kate Middleton y el príncipe William abandonaran el apartamento 1A del palacio de Kensington. La familia vivirá en una de las propiedades que tiene la reina Isabel II dentro de la finca del castillo de Windsor, ubicado en Berkshire, a una hora de Londres.

Uno de los principales motivos, según The Sunday Times, es que la salud de la monarca no está en buenas condiciones, motivo por el que faltó a una gran cantidad de deberes. No falta mucho para que el príncipe Carlos asuma como nuevo Rey y el príncipe William ya debe comenzar a prepararse para cuando sea su turno.

La estrategia es que el Duque de Cambridge esté cerca de su abuela y de su padre, y comenzar a hacer un traspaso de deberes de manera prolija y con tiempo. Sin embargo, su apartamento 1A seguirá disponible por si algún día quieren volver y, además, siguen contando con la propiedad de Anmer Hall para pasar los fines de semana.

"Su plan es estar en Windsor durante los próximo 10 a 15 años y luego mudarse a Anmer, que es muy especial para ellos", comentó una fuente cercana de ellos al mismo medio. Esto también supone un cambio de colegio para los niños, quienes deberán abandonar Thoma’s Battersea, y aún no se conoció donde los matricularán.