Qué es el sirope de dátil, el endulzante natural que reemplaza el azúcar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir menos de 50 gramos de azúcar por día. Por eso es tan importante optar por endulzantes naturales que puedan reemplazar el azúcar. Uno de ellos, que acaba de llegar a la Argentina, es el sirope de dátil, un producto que se destaca porque contiene 100% del fruto en su composición. Es un nuevo endulzante natural, sano y riquísimo.

Qué es el sirope de dátil

“Se trata de un jarabe dulce que se obtiene a partir de dátiles secos. Es 100 % natural y no contiene azúcar agregada. Su color es marrón oscuro y su consistencia es similar a una miel líquida o un maple syrup”, explica la licenciada en Nutrición Camila Romeo, miembro del Departamento de Nutrición de New Garden @newgarde.dietetica, la principal cadena de tiendas de alimentos naturales de Argentina que trajo este producto al país. Este sirope es apto veganos y celíacos. Está libre de GMO, es decir, no fue genéticamente modificado.

Cuáles son los beneficios del sirope de dátil

Entre las ventajas de consumir sirope de dátil, es que resulta un excelente energizante natural. “Proporciona nutrientes esenciales como potasio, magnesio y vitamina B6, que contribuye a aumentar nuestro metabolismo. Además es muy rico en Antioxidantes, por lo que ayuda a prevenir el envejecimiento de nuestras células”, asegura la licenciada en nutrición.

Con respecto a cuál es la proporción a utilizar para reemplazar el azúcar, la especialista explica que “se utiliza 1 y ? taza de sirope por 1 taza de azúcar”.

Cómo se puede utilizar el sirope de dátil

“Se puede incorporar tanto en preparaciones crudas como en aquellas que requieran cocción”, comenta Romeo. Lo puedes utilizar en panqueques, crepes, waffles, yogures, tartas, tortas y bizcochuelos. También en carnes o pollos marinados, para preparar salsas o utilizar como aderezo en ensaladas.

“Es ideal para reemplazar el azúcar en aquellas preparaciones destinadas a niños y también a los más grandes- asegura la especialista-. No requiere la necesidad de agregar azúcar o miel ya que su sabor es bien intenso y delicioso”. Una receta súper fácil que la licenciada en nutrición sugiere para usar este producto nuevo, es hacer unas galletitas de coco, banana y sirope de dátil.

GALLETITAS DE COCO, BANANA Y SIROPE DE DÁTIL

Ingredientes (para 12 unidades):

100 gramos de coco Rallado

1 banana

50 gramos de sirope de dátil

Extracto de vainilla, cantidad necesaria

Preparación:

Colocar en una procesadora el coco rallado junto con la banana en trozos y procesar. Agregar el sirope de dátil y el extracto de vainilla. Procesar hasta homogeneizar. Dar forma a las galletitas y colocar en una bandeja para horno cubierto con papel vegetal. Hornear en horno precalentado a 180° durante 20 minutos.

