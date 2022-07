El restó Don Julio está entre los 15 mejores del mundo: la lista completa

Desde el año 2002, The World's 50 Best Restaurants es el premio que ha reflejado la diversidad del panorama culinario del mundo, y ha sido el responsable de encumbrar proyectos gastronómicos hacia el estrellato.

"Gracias a su panel de 1.080 expertos culinarios, así como a su procedimiento de votación estructurado y auditado, la lista anual de los mejores restaurantes del mundo ofrece una instantánea de algunos de los mejores destinos para experiencias culinarias únicas, además de ser un barómetro de la gastronomía mundial", explican oficialmente al tener que informar sobre la importancia de esta nómina que año a año la elite de la gastronomía mundial espera.

Siempre patrocinados por S.Pellegrino y Acqua Panna, la lista que marca los 50 mejores restaurantes del mundo de este año se dio a conocer en Londres, en una ceremonia de entrega de premios en vivo. La celebración marcó el vigésimo año de la lista, creando una oportunidad fantástica para reunir a una increíble comunidad de chefs de todo el mundo.

Es que la ceremonia anual de premios se llevó a cabo en Londres de 2003 a 2015, antes de comenzar una gira mundial con paradas en Nueva York en 2016, Melbourne en 2017, el País Vasco en 2018, Singapur en 2019 y Flandes en 2021. El programa de premios regresó a Londres para su edición 20 aniversario en 2022.

"La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo es más que una lista. Es una celebración de la universalidad y diversidad de las cocinas, que también se explora en la serie #50BestTalks de conferencias y demostraciones culinarias en vivo, así como en los eventos que se enfocan en las fortalezas gastronómicas de una región en particular, a saber, Asia's 50 Best Restaurants and Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina (lanzada en 2013) y la nueva lista de los 50 Mejores Restaurantes de Medio Oriente y África del Norte (lanzada en 2022). Con un seguimiento en las redes sociales de más de dos millones de amantes de la comida, la marca tiene un alcance extraordinario en la comunidad gastronómica mundial a través de sus canales digitales", detallan desde la organización.

La lista de este año y la sorpresa de Argentina

El año pasado fue el restó danés el que festejó estar en el tope de la lista; y hoy esa antorcha se la pasa a un emprendimiento compatriota: es que The World’s 50 Best Restaurants ha publicado hoy la nómina en la que a la cabeza de los mejores restaurantes del mundo para este 2022 se encuentra Geranium, del chef danés Rasmus Kofoed.

Geranium. Claes Bech-Poulsen.

El lugar del evento ha sido el Old Billingsgate Market de Londres. En un primer momento se preveía realizar la ceremonia en Moscú, pero debido al conflicto bélico con Ucrania, se decidió el regreso al Reino Unido.

El equipo de Geranium. Foto: Claes Bech-Poulsen.

El puesto dos se ha quedado en Latinoamérica, con aplausos y "vivas" para Perú, pues el restaurante Central, del chef Virgilio Martínez, ubicado en Lima, es el primer escolta. Esta meca de la gastronomía peruana ha escalado dos posiciones en el ranking con respecto al año anterior. En el tercer lugar está "Disfrutar", de Barcelona, que es llevado adelante por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, quienes también suben dos escalones.

Pero Argentina tuvo su momento de gran orgullo: Don Julio, la reconocida parrilla porteña, está en el puesto 14. Mirá el momento en que Don Julio es premiado, en este video:

"¿Qué lo hace destacar? Toda la carne de res en Don Julio proviene de ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado con pasto, criado en el campo en las afueras de Buenos Aires. Se almacena en una cámara de crianza climatizada durante al menos 21 días para alcanzar la madurez óptima. Luego, pasa a manos de Guido Tassi, el especialista en embutidos que dirige la cocina, y finalmente al plato. Hay que combinar sus platos con los deliciosos Malbec argentinos para vivir la experiencia completa", dicen desde la organización para justificar el premio.

En cuanto a sus platos típicos, explicaron que "mientras que Don Julio sirve casi todas las partes de la vaca, el dueño Pablo Rivero recomienda pedir cortes de la casa como bife de cuadril o entraña. Para empezar, hay que optar por las empanadas de maíz amarillo, calabaza y queso y elegir una selección de embutidos artesanales como el chorizo, la morcilla y la salchicha parrillera.

"Rivero, hijo y nieto de ganaderos consagrados de Rosario, abrió el restaurante en 1999 cuando tenía poco más de 20 años. Ahora es un sommelier respetado y uno de los de más alto perfil de la ciudad, también es conocido por su enfoque ejemplar de la hospitalidad. Ganó el Premio al Arte de la Hospitalidad de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina en 2018. El restaurante también compite por el título de primera parrilla en Buenos Aires y se llevó a casa el premio al Mejor Restaurante de América Latina en diciembre de 2020", finalizan desde 50 Best.

En el listado extendido, precisamente en el puesto 88, figura otro restaurante argentino: Mishiguene.

La lista: estos son los "The World's 50 Best 2022"

1 Geranium (Dinamarca)

2 Central (Perú)

3 Disfrutar (España)

4 Diverxo (España)

5 Pujol (México)

6 Asador Etxebarri (España)

7 A Casa do Porco (Brasil)

8 Lido 84 (Italia)

9 Quintonil (México)

10 Le Calandre (Italia)

11 Maido (Perú)

12 Uliassi (Italia)

13 Steirereck (Austria)

14 Don Julio (Argentina)

15 Reale (Italia)

16 Elkano (España)

17 Nobelhart & Schmutig (Alemania)

18 Alchemist (Dinamarca)

19 Piazza Duomo (Italia)

20 Den (Japón)

21 Mugaritz (España)

22 Septime (Francia)

23 The Jane (Bélgica)

24 The Chairman (China)

25 Frantzén (Suecia)

26 Tim Raue (Alemania)

27 Hof Van Cleve (Bélgica)

28 Le Clarence (Francia)

29 St. Hubertus (Italia)

30 Florilège (Japón)

31 Arpège (Francia)

32 Mayta (Perú)

33 Atomix (EE.UU.)

34 Hisa Franko (Eslovenia)

35 The Cove Club (Reino Unido)

36 Odette (Singapur)

37 Fyn (Sudáfrica)

38 Jordnaer (Dinamarca)

39 Sorn (Tailandia)

40 Schloss Schauenstein (Suiza)

41 La Cime (Japón)

42 Quique Dacosta (España)

43 Boragó (Chile)

44 Le Bernardin (EE.UU)

45 Narisawa (Japón)

46 Belcanto (Portugal)

47 Oteque (Brasil)

48 Leo (Colombia)

49 Ikoyi (Reino Unido)

50 Singlethread (EE.UU)