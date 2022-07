Empresa argentina de gaming certifica como uno de los mejores lugares para trabajar

Nimble Giant Entertainment, uno de los más importantes desarrolladores de videojuegos con más de 30 títulos lanzados y 20 años de trayectoria, anuncia que obtuvo la Certificación de Great Place To Work, lo que implica un reconocimiento significativo a la calidad de la cultura dentro de la organización.

Gracias a la evaluación de los empleados y la metodología de medición de cultura de Great Place To Work, la certificación confirma que 8 de cada 10 empleados tienen una experiencia positiva en la empresa creada en Argentina con presencia también en Perú, Chile y Uruguay.

Great Place To Work es la autoridad global en la cultura del lugar de trabajo, la experiencia de los empleados y los comportamientos de liderazgo, probados para generar un incremento de los ingresos en el mercado y una mayor innovación. “Estamos felices y orgullosos de obtener la certificación de Great Place To Work”, señaló Florencia Trotta, Head of Engagement en Nimble Giant Entertainment. “Para nosotros la experiencia de las personas es una prioridad todos los días y valoramos que se perciba una relación positiva entre los equipos y el clima en el trabajo", concluyó.

Quantum League, uno de los videojuegos de Nimble Giant.

"Felicitamos a Nimble Giant Entertainment por su certificación", destacó Carlos Alustiza, gerente general de Great Place To Work en Argentina. "Las organizaciones que generan vínculos de confianza con sus colaboradores crean culturas que impactan positivamente en los resultados de sus negocios", cerró.

La certificación de Great Place To Work es un programa de reconocimiento a la calidad de la cultura organizacional, que constituye el primer paso para comprender cómo se construye un excelente lugar para trabajar.

Hellbound, uno de los videojuegos de Nimble Giant.

Para obtener dicha certificación, las empresas deben responder -a través de sus empleados- una encuesta y brindar información acerca de la cultura de la misma (Culture Brief). La encuesta contiene 60 sentencias que indagan la percepción de los colaboradores sobre lo que experimentan en su lugar de trabajo, a través de comportamientos relacionados con la confianza (credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería).