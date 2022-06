Duelo de estilos: Kate Middleton y Meghan Markle en su reencuentro en Londres

Los focos de todos los fotógrafos del mundo están puestos en el Reino Unido, por los festejos por el jubileo de platino de la reina Isabel II. Pero más allá de este acontecimiento histórico se juega un evento en paralelo que también llama muchísimo la atención. Es el duelo de estilos entre las cuñadas Kate Middleton y Meghan Markle, quien reapareció públicamente en Londres con su marido el príncipe Harry.

Aquí el detalle completo de cada uno de sus looks para que los analices a fondo y elijas el que más te gusta.

Kate eligió el color de la reina

Kate Middleton eligió un diseño de la marca neozelandesa Emilia Wickstead.

En el servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo, Kate Middleton eligió un conjunto en amarillo, el color preferido de la reina Isabel II. El diseño es de la marca neozelandesa Emilia Wickstead, una de las más elegidas por la duquesa de Cambridge.

Este modelo tiene un largo midi, por debajo de la rodilla, mangas largas y lo más destacado son las bandas cruzadas a la altura de la cintura. Este detalle lo convierte en un modelo super favorecedor, ya que ayuda a marcar las líneas de la silueta.

La Pamela de Kate tiene forma de disco, hecha en rafia amarilla, con flores debajo del mismo tono.

El protocolo indica tocado y por eso Kate Middleton volvió a elegir un modelo muy espectacular de Philip Treacy. Consiste en un disco de rafia amarilla que tiene debajo flores del mismo tono. Los accesorios también son claves a la hora de completar su look.

En la Catedral de San Pablo Middleton eligió un vestido amarillo, el color preferido de la reina.

Como calzado eligió tacones en color topo de Gianvito Rossi, llevó un clutch y guantes blancos. Lució unos pendientes de diamantes y perlas, que pertenecen a la reina.

Meghan apostó por el abrigo vestido

Meghan Markle eligió un vestido abrigo de la firma Dior.

Por supuesto que muchas miradas estuvieron puestas en la aparición de Meghan Markle y el príncipe Harry en la misa de Acción de Gracias. En los días previos la prensa local imaginaba cómo iba a ser el look elegido por Markle, ya que desde que está instalada en California, tiene un estilo más relajado e informal.

Meghan Markle no decepcionó y demostró que puede recuperar su estilo royal en cualquier momento. Una de las premisas de la pareja en su viaje de vuelta a Inglaterra fue la discreción. El objetivo era no quitarle protagonismo a la reina Isabel II y esto también se vio reflejado en el outfit de la actriz norteamericana.

Meghan Markle apostó por una prenda muy minimalista, en un tono neutro, lejos de los colores vibrantes que había elegido en otros actos.

Es por eso que para la misa Meghan apostó por una prenda muy minimalista, en un tono neutro, lejos de los colores vibrantes que había elegido en otros actos oficiales. Meghan Markle eligió un vestido abrigo de la firma Dior. El diseño, tenía manga larga, corte a la cintura y falda de largo midi evasé, con un delicado cinturón al tono que marcaba su cintura. Un modelo súper femenino y elegante. El vestido abrigo es una de las prendas preferidas de su cuñada Kate Middleton y un sello de su estilo.

La duquesa de Sussex llevó una pamela de ala curva y los pendientes de la firma Birks.

Llevó una pamela de ala curva en rafia y los pendientes Snowflake de la firma Birks, que ha utilizado en varios eventos. Los zapatos en punta y con taco aguja también eran de Dior.

El especial homenaje a Diana de Gales

Kate Middleton homenajeó a Diana de Gales con unos pendientes largos, con dos espectaculares zafiros recubiertos de perlas. Eran un regalo de la reina para la boda de Lady Di.

En el primer día de los festejos por el jubileo de platino de la reina Isabel II, Kate Middleton llegó en un carruaje, acompañada de la duquesa de Cornualles, Camila Parker Bowles, y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis.

Para esta ocasión la duquesa de Cambridge decidió reutilizar un vestido abrigo de Alexander McQueen que había estrenado en un evento exactamente un año atrás. El diseño es de esos clásicos que nunca fallan: cuello con solapas, cierre delantero con botones forrados, manga larga y corte midi, por debajo de la rodilla, en una falda con vuelo. El sombrero bicolor en blanco y azul lleva la firma del diseñador Philip Treacy.

Pero lo que más llamó la atención del look de Kate Middleton fueron los aros que eligió para este conjunto. Unos pendientes largos, con dos espectaculares zafiros recubiertos de perlas. Eran de Diana de Gales, regalo de Isabel II por su boda con el príncipe Carlos. Así fue como Kate Middleton logró homenajear a Lady Di, que también estuvo en cierto modo presente.

Un look discreto en azul marino

Meghan Markle optó por un vestido color azul marino de Roland Mouret y una pamela asimétrica con lazo estilo navy.

Meghan Markle y el príncipe Harry no formaron parte del desfile de carruajes por The Mall. Tampoco se asomaron al balcón junto al resto de la familia real británica para disfrutar del espectáculo aéreo, ya que por su nuevo estatus no pueden estar en el balcón junto a la reina.

A pesar de esto las cámaras lograron hacer foco en Meghan Markle, que eligió un vestido color azul marino de Roland Mouret, que ya había usado en otras ocasiones. Lo que más se destacó de su look fue la pamela asimétrica con lazo azul marino de Stephen Jones.