Máxima de los Países Bajos y una falda de ensueño para resaltar la silueta

Máxima de Holanda participó de un acto oficial en la ciudad neerlandesa de Róterdam en el marco de una iniciativa que le enseña a los más chicos cómo administrar e invertir su dinero desde temprana edad. Para la ocasión, la Reina de los Países Bajos desempolvó una falda morada intensa de su armario que utilizó por primera vez en 2014.

La argentina tiene una pasión por la moda, principalmente suele utilizar colores llamativos, y no duda en mostrar su buen gusto cada vez que tiene un evento público. A fines de marzo 2022 se hizo presente en el Museo de Arte Kunsthal con lo que, a simple vista, parecía un conjunto monocromático, pero cuando se fue acercando a las cámaras se pudo ver que se trataba de dos piezas distintas.

Máxima de Holanda junto a estudiantes en Róterdam. Fuente: Instagram @koninklijkhuis.

Se trató de una falda tiro alto de silueta acampanada por arriba de las rodillas con un pliegue al costado y lo combinó con una blusa manga larga de cuello mao, fruncida en el pecho y botones del mismo tono para que pasen desapercibido. ¿La clave? Los zapatos de tacón color nude, una opción perfecta que se funde con la piel y genera que la pierna se estilice visualmente.

El look no es nuevo y, quienes tengan buena memoria, recordarán que lo estrenó hace 8 años y en todos estos años ya lo utilizó unas 7 veces. La última vez que llevó la falda junto a la blusa fue en 2017 en un evento en el que participó junto a su esposo, el rey Guillermo de Holanda, y una vez más demuestra demuestra que no tiene problema en repetir sus prendas.

Máxima de Holanda, una experta monocromática

Semanas atrás, la argentina participó del encuentro "Todos los jóvenes en casa", en el que se debaten acciones para las miles de personas que están en situación de calle o duermen en albergues nocturnos. "La falta de un hogar conduce entonces a más problemas: los jóvenes a menudo luchan con problemas complejos, como deudas, falta de educación o trabajo y adicciones", indica una publicación en Instagram.

La Reina de los Países Bajos debatiendo en el encuentro "Todos los jóvenes en casa". Fuente: Instagram @koninklijkhuis

Máxima de Holanda eligió un outfit clásico para este día que consistió en una pollera larga bordó de cuerina con pliegues y una camiseta manga corta de lanilla haciendo juego. Lo completó con su típico pelo recogido, unas botas largas del mismo tono y unos pendientes combinados en bordó y verde esmeralda, un look digno de una royal.



