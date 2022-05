El espectacular peinado de Kate Middleton que resta años

Kate Middleton es famosa, entre otros motivos, por su imperturbable cabello alisado. Sin embargo, la duquesa de Cambridge dejó en claro en varias oportunidades que también puede lucir a la perfección un look a base de rizos. A continuación, recordamos uno de sus peinados más bellos y elegantes y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



Kate Middleton lució su peinado rizado en un evento al que también asistió el músico Ed Sheeran - Fuente: Instagram Duke and Duchess of Cambridge (/dukeandduchessofcambridge)

Kate Middleton y su peinado rizado: las claves de la perfección

Si hay algo que deja en evidencia Kate Middleton es que, para ser un ícono de la moda a nivel mundial, no basta con lucir las prendas, los calzados, las joyas y los maquillajes apropiados: también es fundamental que el peinado siempre esté a la altura.



Famosa por su siempre impoluto pelo alisado, en los últimos meses la duquesa de Cambridge parece haberse sumado a una de las tendencias más recientes de la materia: la de los peinados rizados.



La esposa del príncipe William se ha dejado ver con unos rulos marcados en una gran cantidad de eventos, tanto de los formales como de los informales. Uno de ellos es el que tuvo lugar en noviembre del año pasado, con motivo del Royal Variety Performance.



Allí, Middleton hizo uso de un llamativo y elegante vestido de color verde esmeralda, cuyo diseño pertenece a Jenny Packham. No obstante, para la gran mayoría toda la atención se centró en su peinado, el cual, en combinación también con el maquillaje, hizo que luciera más joven que nunca.





El detalle distintivo de Kate Middleton para la temporada de peinados rizados

Este tipo de peinados a base de rizos definidos pero no protagonistas (cerca de las raíces se mantiene el alisado) ayuda a conseguir un look más rejuvenecedor. Esto se debe a que el volumen que se logra y el estilo natural que produce la libertad del cabello genera una impresión de brillo y vitalidad.



A todo esto, hay que decir que la nuera del príncipe Carlos sabe a la perfección cómo darle a este look tan de moda su propia marca distintiva. En el evento mencionado, por ejemplo, Kate hizo que su pelo estuviese inclinado sobre uno de sus hombros, dejando el otro al descubierto.



Esto, por un lado, hace que la presencia de los rizos sea más llamativa, ya que la atención se centra en un único punto. Por otro, permite que se luzcan otros detalles de su look, como es el caso de los aretes e incluso los esbeltos hombros de su figura.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de este particular peinado a base de rizos que Kate Middleton demostró llevar mejor que nadie?