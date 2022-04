Por qué es peligroso quitarse los zapatos en los aviones durante un vuelo

Viajar en avión varias horas para muchos puede resultar muy incómodo. Hay pasajeros que eligen llevar sus almohadas en el cuello, otros cubreojos, tapones para evitar escuchar los ruidos durante el vuelo y una gran cantidad de viajeros optan por quitarse los zapatos. Aunque esto último no está recomendado.

Durante un vuelo el cuerpo cambia de muchas formas. Mientras uno está en la cabina presurizada sus oídos se tapan, su capacidad para saborear cambia y puede resultarle más difícil volver a ponerse los zapatos después de un vuelo. Si bien existen muchos trucos para evitar eso, el mejor consejo es mantener el calzado puestos todo el tiempo.

El piloto Patrick Smith de Ask the Pilot explicó a Travel + Leisure que esto se debe a que en general, las cabinas de los aviones no están muy limpias. "Las cabinas se limpian antes de cada vuelo, pero eso será más superficial en un giro rápido cuando solo hay 15 o 20 minutos para hacerlo". La razón tiene menos que ver con la compresión y más con evitar algunas situaciones potencialmente desagradables.

Especialistas confiesan que las cabinas de los aviones no son tan limpias como uno cree.

La limpieza de la cabina se limita a tirar la basura que queda en los bolsillos de los respaldos de los asientos y limpiar rápidamente las superficies de alto contacto, como las manijas de las puertas de los baños. Las limpiezas profundas suelen realizarse una vez cada cuatro a seis semanas en los aviones, en la mayoría de los casos y las alfombras generalmente solo se aspiran si el tiempo lo permite y si es necesario.

"Aquellos que deciden andar descalzos podrían estar contrayendo bacterias y virus que podrían tener un impacto negativo en su salud. Del mismo modo, la preocupación de contraer una infección por hongos siempre está ahí", dijo David Krause, propietario de SyQuest USA, fabrica de productos de limpieza para aviones. Ni hablar de los pisos de los baños.

La limpieza en aviones tras el covid-19

Con la irrupción del covid-19 en la vida de millones de personas de todo el mundo, la rutina de limpieza ha cambiado. Los mismo sucede en los aviones, afortunadamente. Krause cuenta a T+L que "ahora se emplean más desinfectantes en los pisos y el proceso de limpieza es un poco más detallado en un esfuerzo por garantizar que no quede ningún rastro del virus que pueda infectar a la tripulación o a los pasajeros".