El exitoso actor que fue DJ en la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry

Además de ser un exitoso actor y un reconocido presentador de eventos, este artista británico también se destaca como DJ, al punto tal que fue el musicalizador de la boda entre Meghan Markle y el príncipe Harry. Se trata de Idris Elba, y a continuación compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



Fuente: Instagram Idris Elba (/idriselba)

Idris Elba, el multifacético actor que es cercano a Meghan Markle y el príncipe Harry

Nacido el 6 de septiembre de 1972, Idrissa Akuna Elba, más conocido como Idris Elba, es uno de los actores más reconocidos de la actualidad y cuenta con una trayectoria que incluye decenas de trabajo en cine y televisión.



Lo que pocos saben es que este británico fanático del fútbol, que hace apenas unos días condujo el evento de la FIFA en el que se realizó el sorteo del Mundial de Qatar, también se desempeña como DJ y cantante.



Puede que esto suceda debido a que Elba se presenta con otro nombre cuando actúa como DJ: en estas circunstancias, se da a conocer como DJ Big Driis y también como Big Driis the Londoner.



Una de sus presentaciones más consagratorias fue la que dio en ocasión de la boda real que protagonizaron Meghan Markle y el príncipe Harry. Sin ir más lejos, hace poco Elba se refirió a la misma en una entrevista y brindó algunas curiosidades de la fiesta de la famosa pareja.



Idris Elba y el recuerdo de la fiesta de casamiento de Meghan Markle y el príncipe Harry



Cuando Meghan Markle y el hijo menor del príncipe Carlos y Lady Di se casaron en 2018, tuvieron dos celebraciones: la protocolar, la que fue vista por millones de personas en todo el mundo, y una privada, en la cual se dieron el lujo de festejar con amigos y allegados como George Clooney, Oprah Winfrey, Elton John, Serena Williams y David y Victoria Beckham, entre otros.



Fue en esta última precisamente donde Idris Elba brindó sus servicios. En una entrevista reciente con un programa de la BBC, el británico se negó a revelar intimidades y detalles acerca de lo que fue la celebración.



Sin embargo, no tuvo inconvenientes a la hora de hablar de cuáles fueron los mejores momentos musicales.



De acuerdo con sus declaraciones, por pedido expreso de Markle sonó “Still D.R.E.”, de Dr. Dre y Snoop Dog, y “I want to dance with somebody”, de Whitney Houston, fue otra de las canciones mejor recibidas de la jornada.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de que Idris Elba fue el DJ en la fiesta en la que Meghan Markle y Harry celebraron su unión matrimonial?