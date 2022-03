Cuántos años tuvo que esperar Camilla Parker Bowles antes de casarse con el Príncipe Carlos

La de Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos es una de las relaciones más famosas de las últimas décadas. Casados desde el 2005, su romance se remonta a mucho tiempo antes y, en esta ocasión, te contamos cuántos años tuvo que esperar la actual duquesa de Cornualles para convertirse en la esposa del heredero al trono británico. A continuación, todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: Instagram The Royal Family (/theroyalfamily)

Camilla Parker Bowles, el príncipe Carlos y el triángulo amoroso con Lady Di

Puede resultar demasiado reduccionista, pero no deja de ser cierto: para casarse con el príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles tuvo que esperar ni más ni menos que 35 años. Esto se debe a que ambos se conocieron en 1970. Sin embargo, no era el momento adecuado para convertirse en pareja, al menos no de forma oficial.



Cuenta la historia que Camilla se acercó a Carlos de Gales con el simple objetivo de darle celos a su novio de entonces, Andrew Parker Bowles, de quien sabía que le era infiel.



Desde entonces, entre Camilla Rosemary Shand (tal es su nombre de nacimiento) y el hijo de la reina Isabel II y de Felipe de Edimburgo, creció una amistad que pronto devino en amor no del todo correspondido.



Carlos estaba enamorado de ella, pero ella siguió adelante con su noviazgo y contrajo matrimonio con el brigadier británico. Por esto mismo, el príncipe continuó buscando pareja y al respecto hay que decir que el resto es historia conocida: Diana Spencer entró en su vida.



Una historia real con final feliz: a 17 años de la boda entre Carlos y Camilla

Se dice que Lady Di siempre estuvo al tanto del amorío entre Carlos y Camilla. Si bien estos interrumpieron el mismo durante un tiempo, justo cuando nacieron William y Harry, pronto retomaron la relación y así fue como comenzó la pronunciada debacle del matrimonio real.



El propio Carlos confesó en una oportunidad ante los medios de comunicación que le había sido infiel a Diana. Ella, por su parte, manifestó ya estando separada que durante su matrimonio siempre habían sido 3, haciendo referencia a Camilla.



Hacia mediados de los años 90 todo cambió para Carlos y Camilla, ya que ambos se divorciaron de sus respectivas parejas. No obstante, el 31 de agosto de 1997 la vida dio un giro de 180 grados para ellos y para todo el mundo: Diana fallecía luego de un grave accidente automovilístico en París.



El heredero al trono y Parker Bowles seguían juntos, pero su relación se mantenía alejada de la prensa debido a la poca aceptación que tenían por parte del pueblo británico y también de miembros de la realeza, entre ellos la propia Isabel II.



Con el paso del tiempo, el rechazo y la mala imagen se fue atenuando y fue así como Carlos y Camilla cumplieron su sueño de décadas y contrajeron matrimonio en 2005.



A 17 años de esta celebración, ambos continúan juntos y todo parece indicar que, una vez que Carlos acceda al trono, Camilla se convertirá en reina consorte.





