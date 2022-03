Por qué Camilla Parker Bowles no era considerada de la realeza

Hace apenas unas semanas, la reina Isabel II sorprendió con el anuncio de que, cuando el príncipe Carlos ascienda al trono, Camilla Parker Bowles sería considerada reina consorte. A continuación, te contamos por qué hasta hace no mucho no era considerada de la realeza y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Camilla Parker Bowles: de tercera en discordia a reina consorte

Resulta indudable que el nombre de Camilla Parker Bowles es uno de los más polémicos en la historia reciente de la Familia Real británica. Casada con el príncipe Carlos desde el 2005, mantiene con este una relación amorosa que se remonta a muchos años antes.



En este sentido, hay que recordar que la duquesa de Cornualles y el príncipe de Gales estuvieron en pareja durante un par de años a comienzos de la década de 1970. Sin embargo, Camilla se terminó casando con Andrew Parker Bowles (de quien tomaría su apellido) y Carlos haría lo propio con Lady Di.



La polémica emerge con el hecho de que ambos retomarían su relación de forma extramatrimonial, lo cual, entre otras cosas, desencadenaría la separación y el posterior divorcio de Carlos y Diana.



Todo esto generó que la reina Isabel II se demorara en aprobar la relación de Carlos y Camilla y también hizo que el pueblo británico demostrara cierto rechazo hacia la mujer nacida en 1947.



Tal es así que, sumado también a una muestra de respeto hacia Lady Di, se anunció al momento de casarse que Camilla no haría uso del título que le corresponde legalmente, el de la princesa de Gales.

Camilla Parker Bowles y sus orígenes fuera de la realeza

Desde el momento en que contrajo matrimonio con Carlos, Camilla Parker Bowles obtuvo el tratamiento de Alteza Real, lo que representa su ingreso formal al mundo de la realeza.



Al respecto, hay que decir que no era considerada como parte de la realeza por el simple motivo de que no nació en el seno de la misma. Es cierto que proviene de una familia aristócrata (su padre era de la nobleza), pero esto no es suficiente para alcanzar dicha distinción.



Su nombre de nacimiento es Camilla Rosemary Shand y, además de ser la duquesa de Cornualles, ostenta los títulos de duquesa de Rothesay y condesa de Chester.



Gracias a la aprobación recibida por parte de Isabel II, cuando Carlos se convierta en rey existen grandes chances de que Camilla pase a ser la reina consorte.



Técnicamente será así. No obstante, esto es algo que definirá el propio Carlos una vez que esto suceda y, probablemente, tomando en cuenta la opinión del pueblo y del gobierno del Reino Unido.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de cómo Camilla Parker Bowles se convirtió en parte de la realeza?