Britney Spears toma vino argentino: cómo es, cuál es, quién lo hace y cuánto cuesta

La princesa del pop, Britney Spears, sorprendió al mundo confesando su amor por nuestra bebida emblema, el vino. Y más que nunca los fans argentinos de la cantante de "Stronger", "Baby one more time" y "Oops, I did it again" están fascinados con ella porque justamente es argentino (y mendocino) el elixir que bebe.

Britney apuesta por publicaciones sugerentes en su Instagram.

Como lo contamos en MDZ, Britney decidió compartir con más de 42 millones de personas que la siguen en Instagram que toma Malbec, y es un Reserva de Bodega Norton.

Se trata de un vino que, según su cosecha, su precio en la Argentina puede encontrarse entre 8.000 y 14.000 pesos. Si hoy querés comprarlo en el sitio oficial de Norton, sale 9.039 pesos. En el exterior, en cambio, el precio de referencia es de 17 o 18 dólares.

"Con el tiempo llegarás a entender que el amor lo cura todo y eso es todo lo que hay... ¡¡¡Y el vino REAL también se siente extremadamente bien ??!!! Psss primera vez con vino de verdad ??", escribió en inglés Britney Spears junto con la foto, elogiando así este vino de Mendoza.

El posteo de Britney.

¿Cuáles son las particularidades del vino que toma Britney?

Norton Reserva es un Blend de Terroirs. Combina sus uvas cuidadosamente seleccionadas de dos terruños distintos, Luján de Cuyo y Valle de Uco, para generar una experiencia equilibrada en boca y nariz.

La diversidad de estos dos terroirs, que son tan diferenciados en altitud y en suelos, nos permite lograr vinos complejos y a la vez frescos, siendo muy atractivos en aromas y balanceados entre su concentración y su bebida.

En cuanto a sus notas de cata, puede describirse como un vino color rojo intenso con matices púrpuras. Expresivo en nariz, con notas a frutas ácidas maduras combinado con la dulzura de sus taninos. En boca es agradable, persistente, mostrando la sutil amabilidad característica del Malbec.

A la hora de hablar de la vinificación, tiene maceración en frio: 3 meses entre 8 y 10°C. La fermentación es con levaduras seleccionadas, de 10 dias a 25°C. Maceración: 25 a 30 días a 20°C. Otro dato es que la fermentación es maloláctica 100% natural.

La crianza es 100% en barrica. Más precisamente, 12 meses en barricas de roble francés de segundo y tercer uso. Luego continúa 6 meses en botella.

¿Quién es el enólogo?

David Bonomi, es el enólogo principal de Norton, y uno de los Winemakers argentinos de referencia.

El respeto lo tiene ganado: es un hacedor de vinos que se ha enfocado en el trabajo, en el viñedo y en la viticultura, que hoy son hoy en la innovación y el prestigio de los vinos argentinos.

David Bonomi, de visita en MDZ.

Con una larga tradición en su familia dedicada a la enología, es uno de los profesionales que el mundo del vino admira. Tanto en la Argentina como en el resto del mundo, Bonomi ha logrado caldos de gran nivel internacional, por un lado en Bodega Norton y también en su proyecto personal llamado Per Se, que ha obtenido innumerables reconocimientos.

"Me pone súper feliz que Britney Spears tome un vino de los que yo hago. Siento que metí un hit como todos los que ha metido ella", dice a MDZ entre risas Bonomi. "La verdad es que nos entusiasma mucho que alguien con esa presencia, con esa popularidad mundial tome un vino de los que más vendemos y de los que realmente han sido históricos".

"Lo que pasó con el Malbec Reserva en Estados Unidos fue maravilloso. Se trata de una comunidad, un país que se enamoró de él. En 2005, 2010 sobre todo fue una locura: llegamos a tener que decir que no, que no nos quedaba", cierra Bonomi.

"La elección de Spears del vino Norton Reserva representa un importante impulso para la industria vitivinícola argentina, donde valida la calidad y el prestigio de los vinos argentinos, posicionándolos como referentes en el mercado internacional. Como a su vez, demuestra el atractivo global de los vinos argentinos de la bodega, presentes en más de 72 países, con la capacidad de conquistar a los paladares más exigentes a lo largo del mundo, como el de la famosa cantante", expresan desde la bodega.