La bisabuela de Camilla Parker Bowles que también fue amante de un rey

La conexión entre Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos es bastante anterior a su vínculo amoroso, y se remonta al tiempo de sus ancestros. En esta ocasión, recordamos la historia de su bisabuela, quien fue amante de su tatarabuelo, el rey Eduardo VII, y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Camilla Parker Bowles, el príncipe Carlos y la historia de amor de sus ancestros

Si bien es cierto que no existe una única versión acerca de cómo se conocieron Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos, ya es sabido por muchos que, al momento en que se vieron las caras por primera vez, ella se habría presentado a él con la siguiente frase: “¿Sabía que mi bisabuela fue amante de su tatarabuelo?”.



Bastó esa pregunta para que comenzara una de las historias de amor más famosas de las últimas décadas, y también una de las más polémicas, sobre todo teniendo en cuenta que Camilla y Carlos estuvieron juntos de manera extramatrimonial, con Lady Di de por medio.



Los amantes a los que hizo mención la duquesa de Cornualles son su bisabuela, la aristócrata británica Alice Keppel, y Eduardo VII del Reino Unido. Cuando se conocieron, él todavía no era rey (la reina Victoria ocupaba el trono) y la diferencia de edad era considerable, ya que ella tenía 29 años y él 56.



De acuerdo con las fuentes históricas que recuerdan esta relación, Eduardo, que estaba casado con Alexandra de Dinamarca, se empeñó en que el vínculo no se diese en la clandestinidad. Esto se debió a que, al parecer, el monarca británico la tenía en tan alta estima que no creía justo darle a Alice ese trato.



Cómo terminó la historia de amor entre Alice Keppel y Eduardo VII y la posibilidad de que Carlos y Camilla sean parientes



Alice Keppel y Eduardo VII estuvieron juntos desde el momento en que se conocieron hasta la muerte de este último, la cual ocurrió en 1910. Entonces, Keppel, quien ocupaba un lugar de prestigio y gozaba de ciertos privilegios en el seno de la realeza británica, pasó a ser rechazada e incluso repudiada por la monarquía.



La bisabuela de la duquesa de Cornualles terminó falleciendo en 1947 en Italia, a donde se había retirado junto a su marido (ella también estaba casada) luego de la pérdida de privilegios.



Una de las mayores curiosidades que deja esta historia consiste en que, en 1900, Alice Keppel dio a luz a su hija Sonia. Como en aquellos tiempos estaba en pareja con Eduardo VII, muchos sospechan que en realidad este fue su padre biológico.



De ser así, Camilla Parker Bowles y Carlos de Gales, quienes se encuentran casados desde el 2005, serían parientes lejanos de sangre. Eso sí, se trata de una versión que nunca fue reconocida de forma oficial por la realeza.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de esta historia de amor entre los ancestros de Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos?