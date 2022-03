Nike anunció el lanzamiento de lujo más esperado por los fans

Hacia fines del año pasado, Nike y Drake se unieron para colaborar. El rapero producirá ropa y zapatillas, pero sin dudas lo más esperado entre toda una línea que une estilo, lujo y fetichismo son los tenis Nocta x Nike Hot Steps.

Estas están inspiradas en el street style de Londres, París y Toronto, la tierra de origen de Drake.

Las gráficas de la campaña ya se ven en Internet. Fuente. Hightxstar.com

Drake y Nike: unidos para plasmar el estilo del rapero

El músico participó e inspiró diseños de chaquetas con logotipos especiales, abrigos estilo parka de Gore-Tex, conjuntos deportivos de felpa y hoodies con capucha de tecnología térmica especial.

Aunque aún no se dejaron ver las zapatillas de Lauugh Now Cry Later que el artista prometió, Drake ya mostró a través de redes sociales cuatro pares de tenis de esta edición prometida, que los fans tanto aguardan.



La versión de los tenis en blanco. Fuente. Revista gq

Una de ellas tiene la forma de una nueva figura mid-top de Nike y es la Nocta x Nike Hot Steps con un diseño con volumen muy similar en su estilo a las Air Max 97.

Estas sneakers poseen una burbuja de aire que sobresale desde el talón, presenta detalles reflectantes en la parte superior del cuerpo perforado para correr de noche, swooshes metálicos en los empeines y el logo Nocta azul cielo se ve en las plantillas.

Se trata, en síntesis, de una especie de reinterpretación de los Nike Air Terra que incluyen, además, una fusión entre un cuero de primera calidad y la tecnología de tracción G-Tek.

¿Cuándo salen a la venta las Nocta x Drake y Nike?

Estas increíbles Nocta x Nike Hot Steps saldrán a la venta el 3 de marzo en Estados Unidos, a partir de lo cual se podrán ir comprando en todos los países, de forma física y on line.

Si bien este par se hizo esperar (fue mostrado hace un año) el público ya las había visto en los pies de Drake: en sus versiones en blanco, negro y otra, en piel de serpiente. Drake está en su mejor momento y a punto de ver en la calle la colección que lleva su sello junto a Nike. Fuente. Soundpark

Pero el público se había puesto más que ansioso cuando el músico compartió en febrero en su Instagram una fotografía suya con un modelo en negro y naranja que resultaba inédito.

Además, Drake también había publicado un video de la campaña de 37 segundos filmado en Jamaica donde ofrece un pantallazo más de la versión del modelo de zapatillas en negro.

Las imágenes oficiales de la campaña ya están en internet y pronto estarán en las calles.

Nocta aparece así como una de las estrategias de marketing más inteligente de Nike y el colaborador estrella: Drake. Nada mejor que el deseo para promover la venta ¿Qué te parecen las nuevas zapatillas preparadas entre el rapero y la marca de la pipa?