Claves deco de la mansión más cara de Julio Iglesias en esta isla

Cada una de las propiedades que posee Julio Iglesias se caracteriza por el lujo y por estar ubicadas en lugares paradisíacos del mundo. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber acerca de la mansión que posee en Punta Cana, en la isla de República Dominicana, y te contamos cuáles son sus principales claves en materia de decoración.

Julio Iglesias y Punta Cana: todo sobre su mansión en República Dominicana

A sus 78 años, Julio Iglesias goza del prestigio que le da el ser uno de los cantantes más reconocidos y exitosos del mundo entero. Como no podía ser de otra manera, es poseedor de una enorme fortuna, la cual se manifiesta con claridad en cada una de las propiedades que el español tiene a lo largo y a lo ancho del planeta.



Es sabido, por ejemplo, que tiene una exclusiva mansión en Miami, en la isla de Indian Creek, en la cual solo viven famosos y multimillonarios de su misma talla.



También se dio a conocer que posee una propiedad de similares características en Marbella, en su país natal, la cual hace poco había trascendido que estaba en venta.



Como si fuese poco, el intérprete de éxitos como Me olvidé de vivir y Mal acostumbrado decidió adquirir una mansión en una isla del Caribe, más precisamente en la ciudad de Punta Cana, en República Dominicana.

Fuente: elmundo.es

Julio Iglesias y el estilo de decoración de su mansión en la isla caribeña

Ante todo, hay que decir que el padre de Enrique Iglesias suele ser famoso por el cuidado con el que trata su vida privada. Esto se traduce en que, en cuanto a sus hogares, no son muchas las imágenes que se conocen de los interiores.



Esto no quiere decir que no se conozcan ningún tipo de detalles. En cuanto a la propiedad que él y su familia comparten en República Dominicana, se sabe que está emplazada en un terreno de 450 hectáreas y que la mansión posee 7 habitaciones, 8 baños y comodidades tales como una piscina y un estudio de grabación privado.



Por fuera, se aprecia que “La villa” (así es como la familia denomina esta mansión) presenta una decoración en la cual se destacan los tonos neutros. Estos mismos hacen que se destaque aún más el color del agua de la pileta y también del verde de la vegetación.



Esto último representa una de las mayores claves de decoración de Julio Iglesias, no solo en su mansión de Punta Cana, sino también en las otras: el verde y la vegetación, siempre con palmeras, son grandes protagonistas.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca del estilo de esta mansión que Julio Iglesias posee en la isla caribeña?