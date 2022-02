Se realizó el primer casamiento en el metaverso y no salió para nada bien

Una pareja de Phoenix, Estados Unidos, se casaron con sus identidades digitales el pasado 5 de febrero, realizando el primer casamiento que tuvo lugar en el metaverso.

Sin embargo, el gran día de la pareja de Arizona no salió del todo bien o como hubieran deseado. Esto demuestra que el metaverso aún tiene que resolver muchas cosas para un buen funcionamiento.

La ceremonia tuvo lugar en el metaverso de Decentraland y contó con testigos y una multitud virtual de 2.000 personas. Mientras que quien ofició la ceremonia fue Clint Bolick del Tribunal Supremo.

Los novios se llaman Ryan y Candice Hurley y contrataron a Rose Law Group para formalizar legalmente el matrimonio. Jordan Rose, fundador y presidente del grupo afirma que fue el primer casamiento celebrado en un metaverso basado en la blockchain.

Sin embargo, bajo los ojos de la ley, este matrimonio no tiene validez legal ya que, según el American Marriage Ministries, las personas deben aparecer en la realidad y verse cara a cara durante la ceremonia de un matrimonio y no como sus avatares digitales. Aunque esta pareja ya se había casado en la vida real hace 14 años luego de conocerse en el sitio de citas por internet.

Los avatares reunidos en el primer casamiento del metaverso de Decentraland

Además, la mayoría de los estados de Estados Unidos. ni siquiera permiten que una pareja sea casada por un oficiante a distancia a través de una videoconferencia, o si la pareja se encuentra en lugares distintos en el momento de la ceremonia.

A pesar de todo esto, el fundador de Rose Law Group le dijo a Cointelegraph que "debido a que el metaverso todavía está en su infancia, hemos desarrollado el paradigma legal para un matrimonio legalmente reconocido".

Mientras tanto, una “Meta-Licencia Matrimonial” identificaba, registraba y tokenizaba las identidades virtuales de la pareja y el lugar del matrimonio en la blockchain como un NFT. “Actualmente no hay un marco legal para el matrimonio en el Metaverso, por lo que si será legalmente vinculante o no es más una cuestión de contrato”, explicó Jordan Rose.

"A diferencia del mundo real, el metaverso no está limitado por restricciones físicas que restrinjan tu boda perfecta. Solo en el metaverso puede hacerse realidad la boda más salvaje e imaginativa de tus sueños", decía la descripción del evento en Decentraland.

"Bienvenidos al meta-casamiento de Candice y Ryan"

Problemas técnicos en el casamiento virtual

Aunque la pareja parecía haber imaginado un casamiento del futuro, se encontraron con algunos problemas técnicos. El metaverso de Decentraland no pudo gestionar el número de invitados que asistieron. Además, los regalos de NFT para los asistentes fueron reclamados rápidamente a los veinte minutos del evento.

Por otro lado, el avatar de Ryan se quedó en el pasillo, ya que el de Candice no era vista digitalmente por todos los invitados debido a que el servidor no aguantaba tanta gente. Dependiendo del servidor en el que se encontraban los que asistieron al evento, veían al avatar de la novia con un vestido, un buzo con capucha y hasta no la veían en absoluto.

Metaverso de Decentraland

Después de luchar para que la ceremonia funcionara en el metaverso de Decentraland tras estos desperfectos técnicos, uno de los asistentes indicó a los invitados que se dirigieran al Instagram de Rose Law Group, donde la pareja del mundo real estaba sellando sus votos a través de una transmisión en directo.