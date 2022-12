Las cinco mejores comidas callejeras de Qatar

Para conocer desde adentro la cultura de un país, sus costumbres y maneras de vivir, qué mejor manera de hacerlo que llevando la vida cotidiana como un lugareño más. No hace falta ir siempre a restaurantes y bares, ya que se pueden encontrar un sinfín de opciones en las mismas calles, donde se hace presente el toque regional que no se encuentra en otras partes.



Otro dato es que Qatar se toma muy en serio las comidas, al punto de celebrar cada año el Festival Internacional de Comida de Qatar, el verdadero sueño de cualquier amante de la comida ya que preparan todo con mucha calidad y cuidado.



Sin embargo, no acostumbran a vender en puestos o carritos, sino que lo hacen en contenedores de envíos renovados donde hay muchas opciones típicas, como sus cafés especiales y el té karak. ¡Mira cuáles son los platos que los visitantes no puede perderse!

La comida callejera es una buena opción para conocer la cultura de Qatar. FUENTE: Regencyholidays

Las comidas que sí o sí hay que probar

1. El chapati o poori con karak es una comida típica elaborada con panes planos con corteza crujiente. Pueden comerse solos o con rellenos dulces —con miel o Nutella— o salados — con queso y/o carne picada—. Suelen ser acompañados con el té karak, una mezcla de té negro, leche, azúcar y cardamomo que a veces también incluye azafrán y jengibre.



2. Otra opción es el shawarma, plato típico en cualquier país de Medio Oriente. Está hecho con tiras deshuesadas de pollo o ternera que se apilan y se asan a la parrilla. Se envuelve en pan con salsa, pepinillos y, a menudo, papas fritas.



3. Otra de las comidas muy conocidas es el falafel. Este está formado por comida vegana hecha con garbanzos molidos, habas, o ambos, y se presenta en bolitas crujientes fritas o rebanadas planas que se pueden acompañar con ajo, perejil, cilantro y tahini. Además se pueden disfrutar solas o en bolsitas de pita junto con ensalada y pepinillos.



4. También están las ragag, crepas finas con textura crujiente que suele ser consumidas calientes con té, con kebabs o untadas con aderezos como queso, huevos, miel y mhyawa, una pasta espesa de pescado que se puede untar mientras se cocina el pan.



5. Y no podemos dejar de mencionar la samboosa o samosa, un plato presente en casi toda la región, desde África hasta China. Se trata de albóndigas fritas con corteza crujiente rellenas de carne picada, espinaca o queso. Suelen comerse como entrada o como acompañamiento del té.