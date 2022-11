Aprende a cultivar tu propia canela en el huerto de tu casa

¿Creíste que cultivar canela en tu propia casa era algo imposible? Pues no, no es una tarea difícil si cuentas con un pequeño huerto. El árbol que da orígen a esta especia no necesita llegar a su altura máxima para poder cosecharlo, con tan solo 3 metros de alto ya puedes utilizar su corteza ya que sirve para diversas preparaciones y remedios naturales.

Cultiva tu propia canela por esqueje

¿Qué es el esqueje? Es un pequeño fragmento del tallo con yemas que se obtiene de un árbol o de un arbusto y se introduce en una maceta con sustrato para que eche raíces y crezca una nueva planta.

La canela tiene grandes propiedades para la salud y su aplicación es muy versátil. Fuente: MUNDO POSITIVO

Ahora si, ¡manos a la obra!

Paso 1: compra tu esqueje en un invernadero que te transmita confianza, evita comprarlo procesado y empacado ya que al ser para consumo no va a germinar.



Paso 2: elige una maceta grande, de unos 20 litros de capacidad aproximadamente, y con orificios en la parte de abajo para que el agua tenga un buen drenaje.



Paso 3: utiliza una tierra nutrida con partes iguales de sustrato universal y compost. Además, súmale un kilo de humus de lombriz para que la canela tenga todos los nutrientes y pueda enraizar. Llena la maceta con la tierra apenas humedecida y deja unos diez centímetros libres para que haya espacio de crecimiento.



Paso 4: riega la tierra regularmente para que esté húmeda, pero sin encharcarla. Busca un lugar de la casa donde reciba los rayos de sol, aunque no directamente; que sea un espacio cálido.

Ya tenemos lista la primera parte, ¡ahora a sembrar canela!

Paso 5: haz un hoyo un poco más ancho y lo suficientemente profundo para que quede con el mismo nivel con el que sale el esqueje. Toma la planta con cuidado y quítale la bolsa con la que te la entregaron. Retira apenas un poco de la tierra de la base para que la raíz logre enraizarse mejor y pon el esqueje en el hoyo que hiciste previamente. Cubre con bastante tierra y riega alrededor para humedecer y acomodar la planta.



Paso 6: esta planta, como las frutales, necesita abono dos veces al año, y también es aconsejable podarla un par de veces al año para fortalecerla.



La canela es un árbol que suele sufrir de ciertas plagas, como la larva de gorgojo. Para evitar que esto pase o que se presenten otras infecciones en la planta, procura eliminar las hojas de color amarillento o violáceo, riega con frecuencia y mantén un ambiente cálido. Recuerda: la tierra jamás debe estar encharcada y la planta no debe recibir sol directo en su etapa de crecimiento.



Paso 7: cosecha. Esto ocurre luego de dos o tres años (sí, es a prueba de impacientes) y se sugiere hacerlo después de la época de lluvia, cuando la corteza se desprende fácilmente. Una vez que cortes algunas ramas guárdalas en un espacio cerrado por 24 horas para que no pierda su aroma y esté lista para consumirse después.



¡A disfrutar de tu canela de huerto!