Ofertas para aprovechar el Black Friday para viajar en verano y los feriados

A pocos días de la llegada de las ansiadas vacaciones de verano y con el anuncio de los feriados 2023, los argentinos ya están buscando la oportunidad para hacer un viaje o escapada y tomarse un descanso. Muchas agencias y aerolíneas se sumaron al Black Friday y ofrecen interesantes promociones y descuentos.

Si bien esta jornada de descuentos es una tradición que comenzó en Estados Unidos, luego del Día de Acción de Gracia, cada vez son más las empresas de otros países que se suman a la iniciativa y ofrecen a sus clientes tentadoras ofertas para incrementar sus ventas antes de Navidad.

Black Friday tiene promociones en vuelos nacionales e internacionales.

Despegar es una de las agencias de viaje que ofrece descuentos este viernes 25 de noviembre. En su página los beneficios que actualmente están disponibles son variados y pueden aprovecharse para viajar a todas partes del mundo; además, ofrece la oportunidad de financiar los viajes por Argentina hasta en 12 cuotas sin interés en paquetes, alojamientos y alquiler de autos.

Las promociones que más se destacan de Despegar son: $50.000 de descuento en vuelos internacionales; con la tarjeta BBVA, hasta $120.000 de descuento en paquetes a Punta Cana, Cancún y Playa del Carmen, hasta $55.000 de descuento en vuelos internacionales y hasta $45.000 de descuento en paquetes a Brasil; paquetes a Florianópolis con descuentos de hasta $35.000 ; hasta un 50% de descuento en destinos internacionales usando los Puntos Pasaporte; 10% de descuento en alquileres temporarios; hasta 15% de descuento en entradas a Universal Orlando Resort; descuentos de hasta 20% OFF en entradas a Parques Temáticos Disney.

El grupo que engloba a Almundo, Avantrip y Biblos; por su parte, diseñó una serie de promociones que se podrán adquirir en todos los canales de venta de la empresa: su sitios web, apps móviles, líneas de teléfono y locales físicos.

Entre sus ofertas más destacadas, Almundo tendrá hasta un 20% off en circuitos seleccionados; un 25% off en paquetes seleccionados a Brasil, con excursiones de regalo y traslados 2x1; 12 cuotas sin interés para viajar por el país; y créditos de entre $ 15.000 y $ 35.000 en todos los hoteles comercializados por la firma, usando los códigos D-HOTELBLACK, D-HTLBLACK y F-BLACKHOTELUNI.

Mientras que Avantrip este Black Friday ofrecerá: hasta un 25% off en paquetes a Brasil; 12 cuotas sin interés en viajes por la Argentina; hasta $ 30.000 en todos los hoteles vendidos por la compañía, usando el código AVTHOTEL-BLACK.

Biblos tendrá: promos de hasta el 30% de descuentos en viajes por la Argentina con 12 cuotas fijas en paquetes; hasta 45% off en all inclusive de Brasil y hasta un 50% de descuento en plan de niños; y hasta un 50% en hoteles en España.

Las aerolíneas low cost también se sumaron al Black Friday con promociones exclusivas. JetSmart tendrá una semana (hasta el 2 de diciembre) con descuentos, desde hoy se puso en marcha la campaña "BlackSmart", con precios especiales para todas sus rutas. Es posible conseguir tickets aéreos desde $ 3399 por tramo en rutas nacionales, los vuelos son aquellos con fecha de partida entre el 14 de diciembre y el 30 de junio.

En cuanto a los viajes internacionales en la ruta que une Buenos Aires con Santiago de Chile (Chile) se ofrecen desde $ 15.289, vuelos a Lima (Perú) desde $ 29.389, a Asunción (Paraguay) desde $ 17.848 y a Río de Janeiro (Brasil) desde $ 29.513. En todos los casos, los valores son por tramo e incluyen tasas e impuestos y la posibilidad de llevar un bolso de mano de hasta 10 kilos.

Flybondi, por su lado, lanzó su campaña "Color Friday, promociones de todos los colores" con promociones para destinos nacionales e internacionales y para volar entre diciembre de 2022 y junio 2023. Entre lo más destacado hay boletos para viajar por la Argentina desde $ 4699 (precio final por tramo). Ese valor se consigue en la ruta Buenos Aires-Córdoba, mientras que en otras como Buenos Aires-Salta los pasajes cuestan $ 5199 (precio final por tramo) y Buenos Aires-El Calafate se consigue por $ 7999 (precio final por tramo).

También Flybondi tiene vuelos internacionales con descuentos. En las rutas que conectan Buenos Aires con Brasil hay pasajes disponibles desde $ 37.895 (precio final por tramo) para volar a Río de Janeiro, así como también hay boletos a San Pablo por $31.530 (precio final por tramo).

En el caso de aquellos que busquen opciones para viajar a Uruguay, uno de las empresas que conecta Argentina con el vecino país, Colonia Express, ofrece en su sitio web descuentos que llegan a los 40% off en pasajes, 30% off day tours y 20% off en paquetes para viajar en ferry.