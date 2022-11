Veinte mujeres poderosas del mundo del vino y una cena inolvidable

Pasó una nueva edición de Premium Tasting, la ya súper instalada mega degustación dirigida por prestigiosas personalidades del mundo del vino y la presencia de los enólogos que hicieron los exponentes que se catan.

Este encuentro en realidad es de dos días, pues a la jornada en la que se produce la cata central la precede un día de seminarios y clínicas en donde se abordan temas de interés tanto para la industria como para la prensa y los amantes del Vino.

Dentro de estas actividades, este año se realizó un encuentro nocturno muy especial: la cena Woman Power, en donde veinte mujeres reconocidas del mundo del vino como enólogas, empresarias, bodegueras o sommeliers maridaron 20 vinos que ellas representaban con un destacado menú.

Profesionales argentinas, chilenas, peruanas, brasileñas y bolivianas protagonizaron un momento sumamente destacable en donde mujeres de todas las edades y cumpliendo su rol en diferentes puestos y cargos dentro del engranaje de la industria vitivinícola mostraron y descorcharon vinos que se llevaron aplausos de los comensales.

Las protagonistas

La moderadora del evento fue Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina, y las talentosas winemakers, bodegueras y sommeliers que presentaron sus vinos fueron Susana Balbo, Sofia Pescarmona, Andrea Ferreyra, Estela Perinetti, Iduna Weinert, Julia Halupczok, Mariana Onofri, Paula González, Noelia Torres, Pamela Alfonso, Marcela Giroldi, María José Granier, Marisel Valdez, Agustina Hanna, Victoria Prandina, Ana María Cusmille, Pietra Possamai, Valeria Antolín, Delfina Pontaroli y Diana Bellincioni.

"Hace tiempo que teníamos en carpeta esta cena. De hecho, era un seminario que pensamos en otra edición de la Premium Tasting y no se dio. Como ya es verdaderamente notable el número de mujeres que están haciendo vino y que se han abierto paso en la industria, queríamos mostrarlo como se debe. La mujer está trabajando muy fuerte y se hace notar en el mundo del vino. Hay que sacar ese machismo que estaba incrustado en la industria del vino, y que estaba instalado. Hay grandes enólogas en el país y en Sudamérica haciendo vino", expresó Nicolás Alemán, creador de Premium Tasting,

Nicolás Alemán, el creador de Premium Tasting.

"Ese concepto de que a la mujer le gusta solo el vino blanco, o que las enólogas hacen vinos blancos y fresquitos quedó atrás. Cada vez hay más enólogas haciendo vinos poderosos y con mucha personalidad", aseguró Nicolás.

"Celebro que se produzcan nuevos espacios para visibilizar el rol de las mujeres en el sector vitivinícola tal y como fue la cena de Women Power de Premium Tasting", opinó Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina.

Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina y moderadora de la noche.

"Desde Wines of Argentina y a través de la plataforma 'Women of Argentina', apoyamos este tipo de iniciativas ya que la perspectiva de género es transversal a todas las acciones que impactan en la promoción del vino argentino. Es importante que cada uno desde su lugar se enfoque en lograr avances significativos en materia de comunicación responsable, buenas prácticas y formación en las bodegas así como la gobernanza de las organizaciones. Estamos en un nuevo momento social y nuestro objetivo debe ser alcanzar una vitivinicultura cada vez más diversa, inclusiva y sostenible", consideró Magdalena, que fue la encargada de ir dando la palabra y presentando a cada enóloga o bodeguera para que expliquen las características de los vinos disfrutados en el convite.

"¡No soy la más vieja, ojo! ¡Fui la primera, eso sí!", bromeó Susana Balbo, primera enóloga recibida en la Argentina, y un referente absoluto. La chief Winemaker de Susana Balbo Wines, y ex presidente de Wines of Argentina se emocionó al recibir el cariño y la admiración de varias de las enólogas jóvenes presentes, incluso algunas de países hermanos como Perú y Bolivia.

Susana Balbo, mujer pionera del vino argentino.

"Me conmueve estar entre amigas, y confieso que yo también las admiro. Aquí hay 20 mujeres del vino talentosísimas que hacen un statement con su trabajo y su creatividad. Esto de haber sido la primera y de haber hecho un camino largo dentro de la vitivinicultura me da la posibilidad de analizar cómo eran las cosas cuando empecé y cómo son ahora, y siento la satisfacción de decir que he aportado mi granito de arena para facilitar el entorno y el tránsito y progreso en el mundo del vino para las que vienen detrás”, manifestó Balbo a MDZ.

Hubo delicias, buenos vinos, y espacio para charlar y encontrarse.

El menú

Durante un cóctel en el que, disfrutando de charlas y encuentros en el bar exterior del patio central de Park Hyatt Mendoza se fueron encontrando los asistentes, se degustó un delicioso ceviche, vieiras selladas y palta, tiradito de salmón, y tataky de atún rojo. A estas delicias las acompañaron los dos primeros vinos de la lista.

Luego, y como entrada, hubo empanadas de ternera y chivo. El principal fue un ojo de bife con vegetales salteados y mbeju de mandioca. Como broche de oro, se sirvió un milhojas de vainilla y almendras caramelizadas con helado de dulce de leche, de postre.

Los vinos, uno por uno

- Cavas de Weinert Montfleury Pinot Noir Rose 2022. Jardín oculto Vischoqueña Blanc de Noir 2021.

- Achala Club de la roca brava Sauvignon Blanc 2021.

- Pyros Appelation Chardonnay 2021.

- Lagarde Proyecto Hermanas White blend 2021.

- Zenth Nadir White blend 2020.

- Bodega Murga Agathodemon 2021.

- Ana María Cumsille El Litre Ginsault 2021.

- Estancia Los Cardones Tigerstone Garnacha 2020.

- Las Estelas Vineyard Collection Pinot Noir 2021.

- Victorio Altieri Gran Reserva Malbec 2020.

- Familia Millán La Cúpula Malbec 2021.

- Ruca Malén Capítulo Tres Malbec Infuso 2021.

- Casir Dos Santos Lenga Malbec 2021.

- Puerta del Abra Insólito Cabernet Franc 2018.

- Finca La Celia Terruño La Consulta Cabernet Franc 2017.

- Piattelli Trinitá 2019.

- Marchiori & Barraud Hornero corte 2019.

- Altavista Single Vineyard Olympe Torrontes 2021.

- Susana Balbo Signature limited edition Torrontés de raíz Naranjo 2020

No te pierdas, a continuación, la galería de fotos de Sociales:

Andrea Ferreyra, Susana Balbo y Sofía Pescarmona.

Valeria Antolín, de Piattelli.

Nicolás Alemán, Bárbara Jones y Rodrigo Kohn.

Andrea Ferreyra, Chief Winemaker de Finca La Celia.

Diana Bellincioni, Julia Halupczok, Sofía Pescarmona, Marcela Rienzo y Valeria Mortara.

Agustina Hanna -Ruca Malén-, Paula González -Pyros Wines- y Luz Travella.

Marcela Giroldi, Delfina Pontaroli, Walter Sinay y Pamela Alfonso.

Noelia Torres -Marchiori & Barraud- junto a Rodrigo Kohn.

Ignacio Pujante y Anabella Razetto.

Diana Bellincioni, Sofía Pescarmona y Julia Halupczok.

Marce Rienzo y Vale Mortara, sommeliers y dos de las conductoras de la

Estela Perinetti, Carolina Saguán, Cecilia Buj, Susana Balbo, Victoria Prandina, Magdalena Pesce, Valeria Antolín, Noelia Torres y Andrea Ferreyra.

Amigas unidas por el mundo del vino.

Cecilia Buj de Altieri junto a Victoria Prandina.

Mariana Onofri y el "pisquero" Pepe Moquillaza.

Agustina Hanna y Pietra Possamai.

Andrea Ferreyra, Nicolás Alemán, Susana Balbo y Sofía Pescarmona.

Marcela Giroldi en el momento de su exposición.

Una imagen de la cena, en Grill Q de Park Hyatt Mendoza.

Iduna Weinert presenta un emblemático vino.

Pamela Alfonso, de Altavista.

Sofía Pescarmona presentó un vino del proyecto "Hermanas".

Una noche inolvidable para aplaudir el talento femenino en el mundo del vino.

Nico Alemán y Rodrigo Kohn, rostros visibles de Premium Tasting.

La Tana Bellincioni, Juli Halupczok, Marce Rienzo, Vale Mortara y Sofi Pescarmona.