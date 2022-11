Las íntimas fotos de una ex modelo argentina disfrutando de la naturaleza en compañía

Hace pocos días Ángel de Brito, conductor del programa en el que participó durante un tiempo Nequi Galotti, dio la noticia: anunció que la ex modelo y conductora se había enamorado y ya estaba en pareja.

Viuda desde hace más de dos años, luego del fallecimiento de Bartolomé Mitre -que se produjo en marzo de 2020-, Galotti ha encontrado nuevamente el amor. Así lo confirmó al dialogar con LAM, explayándose sobre los pormenores de la incipiente relación con Pablo Hernández, un empresario separado y con tres hijos.

"Estoy feliz, chocha. Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram, ni que iba a estar contestando un mensaje a alguien que me escribiera, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. De entrada, me despertó la curiosidad de conocerlo. Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me fijaba a ver qué me había escrito", dijo entusiasmada.

"Le empecé a mostrar a mis amigas más íntimas las cosas que me escribía. Después, fuimos al Whatsapp. Él estaba de viaje, fueron 12 días divinos porque conocerte a través de las conversaciones fue como un descubrimiento muy lindo, y cuando nos vimos por primera vez, nos abrazamos", reveló sobre ese primer encuentro.

"No pensaba en formar una pareja. De golpe, leí un mensaje que me gustó y me pareció divertido, me despertó interés, y a partir de ahí empezó lentamente a nacer algo. Estoy contentísima, ya lo van a conocer", siguió Galotti.

Un viaje especial

Luego de esta novedad, quien fuera en 1980 Miss Argentina viajó a Mendoza para desconectarse y compartir una escapada con quien sin lugar a dudas es uno de los hombres más importantes de su vida: su tercer hijo, Santos Mitre.

Fue en su cuenta de Instagram donde Nequi decidió compartir algunas postales de un viaje que ella calificó de inolvidable. Cabalgatas, almuerzos en bodegas, asados y momentos especiales compartidos con su hijo Santos Mitre y sus amigas mendocinas Sandra Neme y Flor Juri, que oficiaron de anfitrionas, fueron algunas de las actividades que podés ver en el siguiente video.

En las fotografías e imágenes que subió a las redes sociales, Nequi mostró una de sus pasiones: cabalgar y disfrutar del aire libre y la naturaleza. Después de una jornada de cabalgata, junto a unos amigos, degustaron algunas delicias típicas de Mendoza.

"Recorrido por Bodega Rutini junto a uno de sus cinco enólogos", escribió Nequi a la hora de contar que Gonzalo Carrasco, uno de los integrantes del equipo que comanda Mariano Di Paola, la recibió en la bodega ubicada en Tupungato. "¡Esos privilegios que te da la vida! Gracias María Sandra Neme por tanta amorosidad (sic) y por compartir tu mundo", siguió comentando quien fuera la mujer de Bartolomé Mitre hasta su fallecimiento, agradeciendo así a su anfitriona.

También tuvo tiempo de hacer videollamadas con su flamante amor, Pablo Hernández.

Nequi, de charla con Hernández.

Uno de los momentos favoritos de Nequi fue una cabalgata que hizo por Uspallata, en Las Heras. Allí, entre montañas, avistando la fauna y la flora autóctona y cruzando arroyos, la ex panelista de LAM expresó: "La inmensidad de la naturaleza... ¡Qué lindo es mi país! ¡Gracias por este divino día!"

¡No te pierdas la galería de fotos!