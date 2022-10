Máxima de los Países Bajos sorprendió a todos al mostrarse al natural y sin maquillaje

Máxima de los Países Bajos suele deleitar a todos con sus grandes estilos. Incluso, hace no mucho en su visita de Estado a Suecia deslumbró cuando utilizó la tiara Stuart con un diamante de 40 quilates que no se asemeja a ninguna de las otras joyas reales, siendo un tesoro de la casa Van Orange.

Sin embargo, ahora impactó al público mundial luciendo una imagen totalmente opuesta con su rostro sin maquillaje junto a unas gafas negras de Tom Ford y el cabello recogido sin ningún tipo de preparación real.

Lo bueno es que esta imagen fue abalada por sus seguidores en las redes sociales, donde aseguraron que los miembros de la realeza aparecen siempre impolutos cuando hacen una aparición pública, alejándose totalmente a lo que es la vida cotidiana.

Cabe destacar que su look fue acompañado por un blazer color negro abotonado con solapas, unos pantalones estilo pirata que dejaba entrever los calcetines, y unos mocasines planos negros con tachuelas de la firma Banana Republic.

De esta forma, Zorreguieta eligió lucir un estilo más natural y relajado que no había utilizado anteriormente dejando atrás los vestidos y trajes formales típicos de la realeza. Y eso no es todo, porque horas después de su llegada a Kilimanjaro se publicó una foto suya con un bebé en brazos durante un acto llevado a cabo por su visita que enterneció a todos los usuarios.

La reina Máxima Zorreguieta luce un look natural sin maquillajes ni peinados. FUENTE: @koninklijkhuis

¿Cuál fue la amenaza que retrasó el viaje de la reina?

Este viaje ha sido clave para que Máxima de los Países Bajos pueda recorrer Tanzania y conocer la cultura in situ. Además, logró hablar con ciudadanos de la región para conocer más a fondo sus vidas, aunque la realidad es que este viaje de Estado se retrasó unos días tras confirmar que su hija Amalia está sufriendo actualmente amenazas por parte de la mafia, algo que provocó reacciones en el mundo entero.

Durante el mes de septiembre la princesa comenzó sus estudios de política, psicología, derecho y economía en la Universidad de Ámsterdam, aunque tuvo que dejar las cursadas para confinarse en el domicilio familiar, el palacio Huis ten Bosch, para asegurar su seguridad. Ante esto, Máxima sostuvo que: "Esas consecuencias son muy difíciles para ella. No hay vida estudiantil para ella como la que tienen otros estudiantes. Estoy muy orgullosa de ella y de cómo sigue adelante".

Y si bien la universidad se encuentra a no más de 50 minutos por la carretera del palacio, decidieron que no regrese allí por este incidente. La reina aseguró que este confinamiento podría beneficiar sus notas, aunque no es bueno para ella, y recalcó que es muy valiente por atravesar este momento tan difícil.