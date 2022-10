Tres consejos para lograr que tu naranjo en maceta rinda más

El naranjo es uno de los árboles frutales que mejor se adapta a una maceta ya que su tamaño adulto es más reducido que otros árboles cítricos y sus raíces no necesitan tanto espacio.

Si bien requiere de ciertos cuidados y de atención para que no se muera al instante, es de fácil cultivo, refresca la atmósfera y proporciona jugosos frutos que pueden ser utilizados en distintas alternativas gastronómicas.

¿Qué debes saber antes de plantar un naranjo en una maceta?

El naranjo es una especie subtropical que no aguanta temperaturas por debajo de los cero grados y tampoco sobrevive a las heladas. Es un frutal que:

Requiere de mucha luz

Necesita temperaturas cálidas en verano para cultivar sus frutos

Precisa un ambiente húmedo, tanto en el aire como en el suelo

Prefiere tierra no caliza, arenosa y fresca

Es sensible a la salinidad

Exige protección contra el viento

El naranjo en maceta requiere mayor frecuencia de riego porque la tierra no tiende a almacenar mucho líquido debido a la falta de espacio. Fuente: Sembrar100

3 consejos claves para proteger tu naranjo en maceta

1. Ubicación: una vez que tengas el naranjo en casa con su maceta, debes iniciar la búsqueda del sitio más favorable para su crecimiento. Es importante que sea una zona del hogar donde le dé directamente la luz solar, de esta manera te aseguras que el crecimiento y desarrollo de la planta sea óptimo y constante.

2. Riego: debe ser frecuente, especialmente durante los meses de verano: 3 veces por semana en épocas de calor y cada 4 o 5 días durante el resto del año. Durante la época calurosa es importante que le proporciones bastante agua para que la tierra de la maceta se humedezca de manera uniforme. Ahora bien, esto no quiere decir que tengas que regar la planta al punto de un charco ya que esto sería peligroso porque puede pudrirla con suma facilidad y dañarla al punto de matarla. Ten cuidado.

3. Abono: al ser una planta cuyos frutos son para el consumo humano, es recomendable que utilices abono líquido natural, como el guano.

¿En qué época se recomienda plantar un naranjo?

Importante: no se puede plantar en cualquier época del año.

Existe un periodo específico para hacerlo y este es cuando las lluvias están en su punto máximo. Esto se debe a que el vapor que provoca la inestabilidad de las tormentas y el aire en sí resultan óptimos para que las semillas puedan crecer en un entorno húmedo que resulta favorable para su desarrollo.

Y si no tienes bien en claro cuándo es la época de lluvias en tu país, mejor asegúrate de plantar tu naranjo en la primavera. Recuerda que es una planta que no soporta temperaturas muy altas, así que lo mejor es que las tengas en un sitio que no supere los 32 grados centígrados.