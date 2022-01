Los 5 hoteles de lujo más hermosos del mundo, según Instagram

En el mundo existen lujosos hoteles que sorprenden por su maravillosa arquitectura, por el entorno en el que se ubican y por los exclusivos servicios que brindan a sus huéspedes.

Muchos de ellos podemos conocerlos gracias a las increíbles fotos que se publican en Instagram que generan miles de reacciones en los usuarios que sueñan con tener la oportunidad en algún momento de hospedarse allí. Para destacar a aquellos más bonitos del mundo, Money.co.uk realizó una búsqueda utilizando datos de los hashtags de Instagram de mayor rango.

En orden ascendente, estos son los cinco hoteles más lujosos, según Instagram:

Burj Al Arab Jumeirah, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Burj Al Arab Jumeirah se ubica en un exclusivo lugar de Dubai

Dubái es el centro mundial de los lujos. Burj Al Arab Jumeirah responde a ello, en Instagram cuenta con 2.428.501 hashtags y es considerado el hotel más lujoso por mayoría. El exterior del hotel ya regala una imagen perfecta en esta isla privada con pintorescas vistas del Golfo Pérsico desde sus suites.

Este "icono mundial del lujo árabe", como lo describe la página oficial cuenta con 202 suites, un Sky View Bar suspendido a 656 pies sobre el nivel del mar, el Talise Spa que cuenta con piscinas infinitas cubiertas, bañera de hidromasaje y salas de tratamiento con vista al golfo Pérsico, además de una playa privada. El precio del lujo en este hotel se encuentra entre 2 mil USD y 6 mil USD la noche.

Soneva Jani, Maldivas

Soneva Jani se encuentra en las exclusivas islas Maldivas

Con 415.461 hashtags, en segundo lugar se ubica Soneva Jani un hotel de las paradisíacas islas Maldivas. Cada villa sobre el agua tiene su propio tramo de laguna, piscina privada, baño al aire libre y techo retráctil para vistas al cielo en el dormitorio principal.

Además de estas maravillosas y lujosas habitaciones, el lugar permite disfrutar de cenas de renombre mundial, un observatorio, spa, jardines laberínticos, buceo y más. Hospedarse en este hotel puede costar desde $ 3600 por noche.

Bellagio, Los Vegas, Nevada

El famoso Bellagio de Nevada es reconocido por sus fuentes.

En tercer lugar se encuentra el famoso Bellagio de Nevada, con 161.088 hashtags acumulados. Inspirado en los pueblos de Europa, Bellagio Resort & Casino tiene vista a un lago azul mediterráneo con fuentes que realizan un magnífico ballet.

Son infinitas las opciones para vivir en este sitio: comprar en las boutiques, probar suerte en el casino o explorar las piscinas al aire libre y los jardines botánicos, todo sin salir de su hotel. Precio aproximado: US$ 263 por noche.

The Plaza, New York, New York

The Plaza se ubica en el corazón de Manhattan

Con 160.237 hashtags The Plaza se encuentra en el cuarto lugar de la lista de los hoteles más hermosos del mundo, según Instagram. Gracias a su proximidad al Central Park y su estética las fotografías en este lugar resultan impactantes a los ojos de todos.

The Plaza New York le brinda la comodidad de hospedarse en el corazón de Manhattan, pocos pasos es posible encontrar lo mejor de las tiendas de la Quinta Avenida: Bergdorf Goodman, Louis Vuitton, Chanel y, por supuesto, Saks Fifth Avenue.

El hotel cuenta con amplias habitaciones equipadas con iPads y accesorios de baño enchapados en oro de 24 quilates. Hospedarse en The Plaza puede costar desde US$ 804 por noche.

Hotel Beverly Hills, Los Ángeles, California

Beverly Hills es conocido como "The Pink Palace".

Son 127.297 los hashtags para The Beverly Hills Hotel. Este sitio es conocido como "The Pink Palace", un fantástico y colorido lugar que llama la atención en Instagram.

El hotel permite disfrutar del clima de California junto a la piscina bajo una cabaña privada, salir a la calle para ir de compras a Beverly Hills y cuenta con modernas suite. Hospedarse en este lujoso hotel puede costar desde US$ 975 por noche.