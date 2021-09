Zara, Jazmín, Rapsodia, Gap, Abercrombie y más... ofertas y rebajas en una feria increíble que no te podés perder

Estamos en un momento en el que el cuidado de nuestra economía y el orden de prioridades a la hora de hacer gastos son dos premisas que todos tenemos en la cabeza. "Hay que cuidar el bolsillo", "si gasto en esto no puedo en aquello", "tengo que cortar este gasto", "ya no me puedo dar este lujo" son algunas de las frases que escuchamos ya cotidianamente en cualquier charla de café o cuando simplemente te encontrás con un amigo.

Es por eso que las chicas de Otra Vuelta Feria han ideado dos jornadas en las que pensaron especialmente en sus clientes, para darles una oportunidad imperdible para dar renovar nuestro clóset, darnos un gustito comprándonos algo que nos gusta, o agasajar a familiares y amigos a los que les debemos un obsequio, y poder hacerlo cuidando nuestro bolsillo, que ha sido tan maltratado en el último tiempo.

"Llegan dos días con una oportunidad de esas que, si te la perdés, te vas a lamentar. La feria presencial que hicimos en el mes de julio fue un éxito, y vamos a liquidar, en el showroom de Otra Vuelta, toda la temporada de otoño e invierno", cuentan las alma mater de la tienda. "Igualmente desde ya les cuento que, fiel a nuestro estilo, habrá descuentos del 70% e incluso hasta del 85% en algunas prendas. Y además también habrá rebajas para la ropa de las estaciones cálidas, e incluso para indumentaria a estrenar".

¡NO VAS A PODER CREER LA ROPA QUE ENCONTRARÁS!

Algunas de las marcas que dicen presente en esta gran barata son Zara, Jazmín Chebar, Gap, Rapsodia, Vitamina, Abercrombie, La Dolfina y muchas más. Pero esta vez, marcas súper premium e internacionales también serán de la partida: habrá productos de Jimmy Choo, Michael Kors, Polo Ralph Lauren y otras más.

Por supuesto, en la feria va a haber liquidación de la temporada otoño - invierno con una gran cantidad y variedad de prendas, como jeans,. buzos, camperas, sweaters y zapatos para todas las categorías: bebés, niños, mujer y hombre. El apartado de ropa deportiva, y el de prendas formales e informales, será super atractivo.

Podés conseguir un outfit increíble.

La data que hay que saber

Fecha: Sábado 18 y Domingo 19 de septiembre.

Horario: de 10 a 18 horas.

¿El lugar? En el showroom ubicado en calle Arístides Villanueva 444 de Ciudad, primer piso.

La entrada será libre y gratuita, pero el cumplimiento con los protocolos que tienen que ver con el cuidado debido a la pandemia de covid-19 se cumplirá a rajatabla, por eso:

El acceso será por orden de llegada. Si te toca esperar un momento, te pedimos comprensión.

Es esencial entrar a la tienda con barbijo o tapaboca.

Otra Vuelta es una feria online de indumentaria en donde hay prendas de muy poco uso y primeras marcas, incluso muchas que no se encuentran en la Argentina, en excelente estado y calidad. Sin embargo, estos dos días de feria serán presenciales, por lo cual podrás ver la ropa y elegirla "in situ".

¿Qué esperás? ¡Agendá en tu celu las fechas porque no podés faltar!