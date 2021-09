Ricky Martin y un mensaje que sorprendió en redes para su marido Jwan Josef

En cada una de las notas que da en los medios Ricky Martin confiesa lo feliz que se siente con su marido Jwan Josef y la familia que formaron juntos. También lo demuestra día a día en sus posteos en redes sociales, en las que comparte su amor por el artista plástico de manera pública con sus más de 15 millones de seguidores.

El posteo de Ricky.

Esta semana fue el cumpleaños número 37 de Jwan y Ricky Martin no dudó en escribirle un mensaje romántico a propósito de este día especial. Publicó una foto de Jwan caminando en un atardecer por la playa, a la que acompañó con el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños mi esposo. Te amo con toda mi alma”. Lo llamativo es que Ricky Martin escribió esta frase en sueco.

Esto se explica porque Jwan Josef nació en Siria pero se crió en Estocolmo, Suecia, donde su familia se exilió cuando él era un niño. Allí estudió una Licenciatura en Bellas Artes, en la ciudad de Konstfack. También hizo una Maestría en Bellas Artes en el Central Saint Martins de Londres.

Jwano, como Ricky lo llama en la intimidad, le respondió también en sueco “Mi amado esposo”, escribió, junto con tres corazones.

Jwan Josef es 12 años menor que Ricky Martin y esta semana cumplió 37 años. Lo festejó en las playas de Malibú, California, tal como lo había hecho en 2020. Y en esta oportunidad decidió comenzar su nueva vuelta al sol haciendo algo que jamás había hecho: practicar surf. En un posteo en el que se muestra con el traje, quitándose la arena, en una terraza frente al mar escribió “Jwan con el viento. A mis 37 hice surf por primera vez”.

Ricky Martin y Jwan Josef están juntos desde 2017.

Un amor que nació en Instagram

Fue el arte lo que unió a Josef con Ricky Martin. Así lo contó Ricky Martin en una entrevista televisiva: “Tengo grandes piezas de arte, me gusta el arte. Un día estaba viendo obras por Instagram y me llegó su arte. Y después lo vi a él. Y dije ‘tu quién eres, qué bonito arte’. Desde ese momento todo fue muy platónico. Estuvimos escribiéndonos mucho tiempo por Whatsapp, sin siquiera escucharnos la voz. Hasta que un día fui a Londres, donde él vivía. Lo vi y dije 'ya está'. Y afortunadamente él pensó lo mismo”.

Ricky Martin y Jwan Josef están casados desde 2017 y juntos crían a sus cuatro hijos, los mellizos Matteo y Valentino Martin y los más pequeños Lucía y Renn Martin Josef.

A sus 37 Jwan Josef se animó a hacer surf.

Amor y orgullo

Ricky Martin grita a los cuatro vientos su amor por su marido. Juntos han hecho varios editoriales de moda y han protagonizado tapas de revistas de todo el mundo. Pero en junio de este 2021 Ricky Martin decidió realizar un conmovedor posteo en el que habló de la importancia de la libertad de sentir y amar a quien uno quiera.

“Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, confesó.

Una imagen de la producción que hicieron juntos para la revista CAP 74024.

“Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, reveló el cantante.

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el qué dirán. Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

Para finalizar con su mensaje, el cantante escribió: “Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados”.