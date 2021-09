iPhone 13 vs iPhone 12 Pro Max: ¿vale la pena hacer el cambio?

El lanzamiento del iPhone 13 está cada vez más cerca y la expectativa no podría ser mayor. Mientras muchos ahorran para adquirir el nuevo modelo de Apple, los usuarios del iPhone 12 Pro Max se preguntan si vale la pena hacer el cambio. ¿Conviene? A continuación, compartimos todos los detalles del caso.



Fuente: marca.com

iPhone 13 vs iPhone 12 Pro Max: ¿por qué habría que hacer el cambio?

Ante todo, hay que partir de la base de que, quienes posean un iPhone 12 Pro Max, lo más probable es que lo tengan en muy buen estado, por no decir excelente.



En este sentido, la adquisición de un iPhone 13 no estaría justificada por motivos de urgencia y necesidad, sino que sería más bien una cuestión de gustos.



¿Por qué se puede decir que valdría la pena hacer el cambio? Básicamente porque el nuevo modelo de Apple promete mejoras considerables en el aspecto técnico del dispositivo y también nuevas funcionalidades que harían una experiencia de usuario más abarcadora.



Si bien todavía la empresa de Cupertino no brindó información oficial, en los últimos meses se han ido filtrando una serie de datos que dan a entender cómo sería el iPhone 13.



Uno de los más destacados habla de una mejora considerable en lo que es la duración de la batería, aspecto que implicó varias críticas cuando el iPhone 12 salió al mercado.



Por otra parte, hace unos días se dio a conocer que la nueva serie de smartphones de Apple ofrecería la posibilidad de enviar y recibir mensajes y llamadas vía satélite, es decir, sin necesidad de estar conectado a una red 4G o 5G.



En definitiva, todo parece indicar que el iPhone 13 sería una versión superadora de sus modelos anteriores, incluso en comparación con el 12 Pro Max.



¿Conviene cambiar el iPhone? Lo que hay que tener en cuenta

Por más que las novedades y las mejoras sean evidentes, hay una cuestión que es innegable: el iPhone 12 Pro Max sigue siendo uno de los mejores smartphones del mercado.



Es cierto que hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados y las innovaciones son permanentes. A pesar de esto, la tanda de iPhone 12 fue lanzada hacia fines de 2020, por lo que tranquilamente podría decirse que se trata de dispositivos modernos.



¿Qué quiere decir esto? Que cambiar este modelo por uno del iPhone 13 implicaría un avance, aunque las novedades no serían considerables.



Además, hay que tener en cuenta que no se trata de productos económicos. Es más: tal como indica Esquire, la nueva colección de Apple sería más costosa que las versiones anteriores.



Este portal expresa que los del iPhone 13 serían de “los más caros hasta la fecha”. En el caso del iPhone 13 Pro Max, el valor podría duplicar al del modelo base.





¿Qué opinas? ¿Crees que vale la pena hacer un cambio de dispositivo?