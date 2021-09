La característica del iPhone 13 que revolucionaría la industria de la telefonía móvil

Son muchas las novedades que se esperan en relación al lanzamiento del iPhone 13. En las últimas horas, se dio a conocer una noticia que indica que el nuevo dispositivo de Apple contaría con una característica que podría revolucionar la industria de la telefonía móvil.



¿De qué se trata? De que podría enviar y recibir mensajes y llamadas mediante conexión satelital sin depender de las redes 4G y 5G. A continuación, te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

iPhone 13. Fuente: revistagq.com

¿Por qué la nueva característica del iPhone 13 sería de vanguardia en el ámbito de la telefonía móvil?

Ante todo, hay que decir que esta novedad no fue comunicada ni confirmada por ningún responsable de Apple. Sin embargo, quien se encargó de compartirla fue ni más ni menos que Ming-Chi Kuo, una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de filtraciones acerca de esta empresa.



Tal como indica la revista GQ, Ming-Chi Kuo expresó en una nota que el nuevo modelo de Apple, el iPhone 13, podría contar con un revolucionario sistema que permitiría emitir y recibir llamadas y mensajes desde el dispositivo sin cobertura de red 4G o 5G.



Se trata de “un modo de comunicación por satélite de órbita terrestre baja (LEO)” y lo vanguardista radica en que, hasta el momento, ninguno de los múltiples modelos de smartphones que existen ofrecen esta posibilidad.



¿Dónde estaría la clave? En que los modelos de iPhone 13 tendrían un diseño exclusivo del “chip módem de banda base Qualcomm X60”.



Al mismo tiempo, Kuo indicó que el iPhone 13 sería apenas el primero de los dispositivos en los que Apple incorporaría la novedad. De acuerdo con el especialista, la compañía de Cupertino estaría evaluando la posibilidad de usar este sistema de comunicación satelital en sus gafas inteligentes y en el Apple Car.

¿Qué se sabe del iPhone 13 hasta el momento?

La expectativa es cada vez mayor y esto se debe a que el lanzamiento del iPhone 13 es inminente. Aunque aún no hay fechas confirmadas, existen rumores de que el día en cuestión sería el viernes 17 de septiembre, tal como informó Andrew Griffin en The Independent.



Por otra parte, se conoce también que entre las principales novedades del nuevo smartphone se encontraría una considerable mejora de la batería, al menos en comparación con la que tienen los iPhone 12.



En línea con esto, se espera que el nuevo smartphone de Apple presente también mejores condiciones de cámara, ya sea para la captura de fotografías o de videos.



Otro de los datos que se han filtrado indican que la nueva familia de dispositivos se presentaría con un procesador mucho más potente y con una capacidad de almacenamiento interno de 1 TB.



En cuanto al diseño, se espera que sea bastante parecido al modelo anterior, por lo que no habría grandes diferencias en este aspecto.

¿Qué opinas? ¿Te gustaría comprarte el iPhone 13 cuando salga a la venta en el mercado?