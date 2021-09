Restaurantes en Valle de Guadalupe: los mejores vinos y propuestas gastronómicas de México

La belleza natural y la rica historia artística y cultural de México son dos de los grandes atractivos de este país, pero no son los únicos. El de las comidas y bebidas es otro y en esta oportunidad compartimos todo lo que hay que saber acerca de los mejores restaurantes del Valle de Guadalupe. ¿Te gustaría saber dónde encontrar los mejores vinos y propuestas gastronómicas? A continuación, los detalles.

Fuente: Instagram Bruma Wine Garden (/brumawinegarden)

Valle de Guadalupe: ¿cuáles son los mejores lugares para comer?

Ubicado en Ensenada, Baja California, el Valle de Guadalupe es una región vitivinícola, por lo que no sorprende observar que se destaca por la variedad de bebidas de este estilo que posee.



Sin embargo, no todo es cuestión de vinos: en esta región del noroeste de México también se pueden encontrar restaurantes que sobresalen por sus increíbles comidas.



De acuerdo con la revista GQ México, algunos de los mejores restaurantes del Valle de Guadalupe son los siguientes:



Animalón

El vino y la pesca del día suelen ser moneda corriente en este restaurante que solo funciona entre los meses de abril y noviembre. Encabezado por Javier Plascencia y con Óscar Torres como chef responsable del menú, la cocina de este fabuloso sitio suele sorprender a los comensales con una variedad de propuestas que se adaptan a los productos propios de la época.



Deckman's en el Mogor

Quienes han visitado este increíble restaurante ideado y dirigido por Drew Deckman saben que la atención al cliente es uno de los factores más destacados.



Como si fuese poco, el menú está a la altura de las circunstancias y ofrece una variedad de platos que siempre nacen de una exhaustiva selección de productos. En pocas palabras, todo es de gran calidad en este restaurante.



Fauna y Bruma

No solo se trata de uno de los mejores restaurantes del Valle de Guadalupe: es uno de los mejores de todo Latinoamérica.



Con una propuesta gastronómica que ofrece una gran variedad de platos dulces y salados, y también algunos de los vinos más icónicos de la región, en Fauna lo más importante de todo es la experiencia. Quienes lo conocen, saben muy bien que se trata de algo inolvidable.



Además, la visita a este destino también incluye el paso por Bruma, una de las vinícolas más famosas de toda la zona.



Fuente: Instagram Fauna Restaurante (/faunarestaurante)



Villa Torél

Con una fascinante vista al viñedo de Santo Tomás, la mayor particularidad de este restaurante se explica en la presencia de sus dueños. Alfredo Villanueva es un chef que se especializa en platos salados, mientras que Denise Theurel hace lo propio con la pastelería.



¿El resultado? Una de las mejores experiencias que se pueden vivir de visita en el Valle de Guadalupe. ¡Imperdible!



Para finalizar, también son recomendables los siguientes restaurantes y bodegas:

Baja Omakase.

Lunario.

Malva.

Viñas de Garza.

Finca la Carrodilla.

La Trinidad.



¿Ya sabes cuál de todas estas opciones te gustaría visitar en primer lugar?