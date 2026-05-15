Estos son los números de la suerte para hoy viernes 15 de mayo

Estamos en tiempos difíciles y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

La idea es que los apliques ya sea visualizándolos, ya sea incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Números de la quiniela - Encuesta MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa misma cantidad para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Creá vos mismo actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañen hoy.

Buda. Buda.

La cita motivacional del día de hoy

"Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera" - Buda.

El proverbio chino de hoy

"Escuchar algo cien veces no impacta tanto como verlo una vez".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 11, 23, 35, 41, 46

Tauro

2, 7, 15, 24, 33, 49

Géminis

5, 9, 14, 21, 35, 41

Cáncer

7, 12, 23, 26, 32, 46

Leo

4, 17, 25, 31, 42, 48

Virgo

2, 9, 13, 24, 31, 42

Libra

5, 14, 16, 25, 33, 46

Escorpio

7, 12, 26, 31, 37, 44

Sagitario

6, 13, 22, 32, 40, 49

Capricornio

1, 8, 17, 26, 34, 45

Acuario

3, 12, 24, 33, 38, 44

Piscis

2, 7, 15, 26, 32, 47