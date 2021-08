Qué es el ghee: la alternativa a la manteca y todos sus mitos y verdades

Desde hace unos años, es furor en Occidente y son cada vez más las personas que lo consumen. Pero, ¿qué es el ghee? Es un tipo de manteca alternativa y a continuación compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

El ghee es una manteca alternativa. Fuente: impulsenutricionbarcelona.com/blog

Ghee: ¿qué es y cómo se hace?

Proveniente de Oriente, más precisamente de India y Pakistán, el ghee es un tipo de manteca que, a diferencia de la versión tradicional, la más conocida por todos, atraviesa un proceso de cocción que hace que tenga distintas características y ofrezca otras propiedades.



En un principio se hacía con leche de búfala. Sin embargo, pronto pasó a hacerse con leche de vaca. Esto, sumado a sus propias condiciones, generó que muchas personas la miraran con atención desde los países occidentales.



¿Cómo es el proceso con el que se obtiene el ghee? Consiste en derretir la manteca y cocinar a fuego lento hasta que se evapore toda su agua. Luego, las grasas de leche que resultan de dicho paso también son cocinadas hasta que se les quita una especie de espuma que largan. Finalmente, son filtradas y se las deja reposar hasta que adquieren su color característico.



El ghee se obtiene tras derretir la manteca y cocinar a fuego lento.Fuente: placeralplato.com

Mitos y verdades acerca del ghee

Uno de los mayores mitos que gira en torno a este tipo de manteca es que se trata de una opción más sana y saludable que la tradicional. Si bien en Oriente cuenta con una rica historia de usos medicinales, lo cierto es que por estas latitudes no existe un consenso único y favorable.



Lo que sí se sabe es que el proceso de cocción del ghee hace que se eliminen de la manteca las sustancias a las que son susceptibles quienes padecen de intolerancia a la lactosa.



Sin embargo, hay que tener cuidado ya que dicho proceso no garantiza que dichas sustancias sean eliminadas en su totalidad.



En cuanto a los nutrientes y las vitaminas que posee, el ghee aporta bastante al organismo humano. Eso sí, se trata de las mismas que ofrece la manteca tradicional, por lo que la diferencia no es considerable.



¿Se puede conseguir el ghee en Argentina?

A la hora de conseguirlo, lo primero que se destaca es que el ghee es un producto más costoso que la manteca clásica.



En simultáneo, no suele ser fácil obtenerlo, ya que no se encuentra en los tradicionales puntos de venta. Al no existir una producción a nivel industrial, solo se lo puede conseguir elaborado de forma casera y orgánica.



Esto, a su vez, implica otra cuestión a tener en cuenta, que es el hecho de que no se puede garantizar en qué medida se eliminaron las sustancias que afectan a los intolerantes a la lactosa.



Por todo esto, antes de consumir ghee lo más aconsejable es asesorarse en la materia y visitar a un médico que permita tener una noción más clara y concreta.



¿Qué opinas? ¿Pensaste alguna vez en probar el ghee como alternativa a la manteca tradicional?



Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su nutricionista de confianza.



