Las plantas de exterior ideales para lograr privacidad en tu jardín

Pasar el rato en el jardín, la terraza o el balcón logrando privacidad, es lo ideal. Nadie quiere un vecino fisgón ni tampoco estropear la vista. Para ello, estas son algunas ideas de plantas de exterior perfectas para tapar y crear una pantalla natural que aumente la privacidad. Especialmente para que se cree un espacio relajante, natural y bien bonito.



El tipo de plantas de exterior a colocar dependerá mucho del espacio que se tenga. No es lo mismo un lugar pequeño si se tiene una terraza, un balcón o un patio con jardín en una casa. El objetivo es conseguir las mejores utilizando la imaginación, que se adapten al espacio del jardín y lograr privacidad.

Las mejores plantas de exterior para lograr privacidad en el jardín

El bambú es una excelente opción porque, además de que está muy de moda, es muy resistente a los cambios de temperatura. Crece muy alto, aunque no todas las variedades sirven. La mejor opción es el Bambú Umbrella o Fargesia, ya que son menos invasivas y más duraderas.

Fuente: Decorar Hogar

A quienes no le gusta el bambú, tienen otra opción muy buena pero no tan frondosa y es el arbusto aladierno. Crecen muy rápido y con buena salud. Llegan a medir entre 2 a 8 metros de altura y son muy resistentes. Lo bueno es que no pierden hojas en todo el año.

El cactus es otra planta de exterior ideal para lograr privacidad en el jardín. A primera vista quizá no parezca la mejor opción, pero puede quedar muy bien si no hay necesidad de cubrir espacios en su totalidad.

Es que muchas veces no es necesario que quede una pantalla tupida. Simplemente que quede bonito a la vista y que tape lo suficiente para tener privacidad. Los cactus quedan muy bonitos y son muy fáciles de mantener.

Fuente: Guía de Jardinería (guiadejardineria.com)

Por último, otra excelente opción es la planta Boj. No pierde hojas en todo el año y por consecuencia, es una buena solución si se planta en macetas gigantes. Comúnmente, se las ve en los centros comerciales, ya que requieren de poco mantenimiento.

Probablemente sea una solución un tanto cara para quienes tienen un jardín grande, pero para los espacios más pequeños, con 3 o 4 macetas ya será suficiente para lograr privacidad.

¿Cuál de todas las opciones elegirías para tu jardín?